冒險入屋 搬神主牌尋寵物

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中國時報
／花蓮報導

「我可以簽生死狀！」花蓮國盛六街部分受災戶8日上午就群集在封鎖線外，希望回家拿家當，還有人說要進去救貓、救烏龜，脾氣相當火爆，與現場工作人員爆發口角衝突並企圖闖入封鎖線內，但當下突然又發生餘震，頓時所有人嚇得鳥獸散。

國盛六街白金雙星、吾居吾宿大樓已被鑑定為危樓，土木技師也強烈建議住戶不要進入，以免發生危險，但昨日一早就有民眾聚集在封鎖線外，1名黃姓受災戶住家1樓整個塌陷，他家2樓變成1樓，因為2天沒吃藥，肝炎指數升高，大罵警方「我的家就近在眼前，不能進去，是要我死嗎？」無視警方攔阻，突然就硬闖入封鎖線。

甚至有人向警方嗆聲「我可以簽生死狀！」但話才剛說完，剛好又發生餘震，所有人當場拔腿就跑，甚至嚇得放聲尖叫；警方也冒險進屋把住戶帶出來。警方無奈地說，災民的心情可以理解，但「態度可以不要那麼凶。」

由於受災戶一再要求，花蓮縣政府8日下午開放受災戶進入，以2名搜救員陪同1名受災戶，每人限時10分鐘進家裡收拾家當。

「什麼東西都可以不拿，列祖列宗的神主牌絕對要拿下來」，住在國盛六街4號的侯威椰，地震夜倉惶逃離家園，一心惦記著跟著他10幾年的神主牌，進到家門第一眼就看到神主牌好好的立在供桌上，4邊的玻璃也都沒碎，他說，真是祖宗有保祐。

另位受災戶帶著寵物籠進去尋找愛貓，很高興兩隻貓都還躲床底下，跟主人重相逢，一直喵喵叫；也有阿美族婦女一再叮嚀進屋的家人，有瓶3公升的酒是過年要喝的，一定要帶下來；陳姓婦人搶救兩隻鸚鵡，她說這2隻鸚鵡很會說話，但是被地震嚇呆，看到她時一句話都說不出來。

(中國時報)

舊遠百鋼筋外露 封鎖待拆除 緊握拳頭盼生機 至死不鬆手

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