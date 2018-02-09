緊握拳頭盼生機 至死不鬆手

花蓮地震，雲翠大樓傾斜，8日清晨4時43分，新北搜救隊在一樓大廳發現漂亮生活旅店員工江振昌，被重物壓住，受困深度達20公尺，他緊握拳頭等待生機，但最後卻不可得。（新北市消防局提供）

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中國時報
／綜合報導
搜救人員8日發現漂亮生活旅店員工江振昌的遺體，花費逾6小時才順利挖出；江的家屬守在災變現場，可惜等不到奇蹟。
花蓮地區8日上午發生多起有感地震，正在雲翠大樓的救難人員聞警報聲緊急撤出。（黃世麒攝）

漂亮生活旅店1樓櫃台人員江振昌，在大地震發生後音訊全無，8日凌晨4時43分，搜救隊員在瓦礫堆中發現他緊握拳頭，像是要極力掙脫逃出險境，歷經6個多小時細心挖掘，仍挽不回一命，只能強忍淚水抬出遺體。現場期盼奇蹟的江振昌女兒，在父親被抬出時衝上前緊握雙手，哭著說：「我們回家好不好？」場面令人鼻酸。

新北市消防局特搜大隊8日凌晨4時許，在雲門翠堤大樓瓦礫堆中，發現1名受困者頭髮，一度認為有生還機會，但因深達20餘公尺，隊員只能以鑽土機、徒手方式慢慢清除障礙。

強烈求生意志 令人動容

搜救隊員側身匍匐爬入，鑽土機持續運作，沒多久，在受困者附近發現1支手機，不時傳出Line訊息聲，手機上貼有江振昌的名字貼紙，幾可確定就是雲門翠堤1樓漂亮生活旅店櫃台人員江振昌。

正當眾人全力清除土石時，突然間汽笛聲響大作，隨即又發生較大餘震，搜救隊員立刻緊急撤出，直到確認安全無虞才重新布署救援，隨後清理出江振昌的手。

新北市消防局特搜大隊慈福分隊長林建宏說：「發現他的手時，大家士氣大振，決心要把他救出來，但從手部研判已無生命跡象，但我們不能放棄機會。」有搜救隊員透露，江被發現時緊握拳頭，可見來不及逃離櫃台即遭塌坍的建築物重壓，強忍痛楚等待救援，直到最後關頭都沒鬆開拳頭，「這是多強烈的求生意志啊？忍耐到極限了！」無奈難逃死劫。

「我來接你了」聞者鼻酸

由於江振昌趴臥在瓦礫堆中，歷經6個多小時開挖，直至上午11時許將他救出，但早已氣絕多時，搜救隊員只能強忍淚水抬出遺體。江振昌的女兒一早獲悉「找到爸爸了」，火速趕到現場苦候，胸前抱拳不停祈禱，期盼奇蹟發生，但聽到搜救隊員紅著眼眶說：「對不起，我們盡力了。」她當場淚如雨下，看見遺體被抬出時，立刻衝上前緊握住父親的手，哭著說：「我來接你了，我們回家好不好？」一旁的人都為之鼻酸。

因江振昌生前也是義警隊員，不少隊員聽聞噩耗直說難以置信，「這麼熱心的好人，怎會遇到這樣的劫難？」

(中國時報)

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