失聯最後7人 鎖定雲翠201及213

土木技師們8日在雲門翠堤大樓災變現場，仔細檢視現況。（黃世麒攝）

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中國時報
／新北報導

花蓮大地震造成雲翠大樓1、2樓牆面嚴重擠壓，搜救人員在土木技師協助下，以小型碎石器、破壞器材清出搜救空間，即便現場散發屍臭味，搜救人員不放棄任何找尋生還者機會，冒著頻繁餘震風險，穿梭在瓦礫堆搶救，救人精神讓民眾相當感動，不時有人對著他們大喊「辛苦了」，替他們加油打氣。

搜救人員原本鎖定失聯的7人位在203號及218號房，但因加拿大籍夫妻僅預約，不確定是否實際入住，經調閱監視器確認，掌握7人入住房號為201號及213號房，搜救人員已鎖定這2間房範圍深入搜索。

曾參與維冠大樓搶救的台南市土木技師公會理事長黃武龍表示，雲翠大樓內部牆面受到擠壓，通道都被碎石瓦礫堆滿，而牆壁層層堆疊，為避免建築物結構受破壞造成危險，只能以人工方式破壞，每打一道牆就要花費2小時以上，搜救難度與台南維冠大樓一樣困難。

搜救人員透露，雲翠大樓內部空間狹窄，部分空間寬度不到50公分，必須用跪爬方式，才能靠近旅店2樓房間及1樓大廳，為能快速抵達失聯民眾受困地點，不斷以碎石器打通牆壁，層層突破碎石障礙。

大樓外牆原用8支鋼梁頂住，為防止建築物再傾斜，已增加到12支鋼梁，加上底部灌水泥固定，整體情況還算穩定。但土木技師坦言，若未來持續發生較大規模餘震，大樓會有更傾斜可能，將持續在場監測實際情況。

受到連日餘震不斷，加上現場持續下雨，讓原本結構受損的雲翠大樓結構更加脆弱，建築物目前已傾斜約33至35度，先前一度傳出以每小時5公分持續傾斜，但經補強後，土木結構技師觀測認為，目前建築物已沒有繼續傾斜了。

(中國時報)

緊握拳頭盼生機 至死不鬆手 雲翠坍塌 天災或人禍 花檢要查

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