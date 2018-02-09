傷心之旅 陸客4死6傷5失聯

2018年02月09日 04:10 中國時報 藍孝威 、 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

在花蓮強震中，目前已知有陸客4人死亡、5人失聯、6名傷者送慈濟醫院救治；還有一對香港夫妻及2名港澳人士輕傷，均已出院。陸委會表示，已偕同旅行公會及海基會等單位，進駐花蓮成立專案工作小組，針對陸客醫療保險、罹難者後事處理及家屬來台提供協處，陸委會主委張小月昨天也前往花蓮探視。

海基會通報，余妃女士（1978年生）經花蓮慈濟醫院全力搶救，最後仍不治，其夫顏先生在海基會與海基會協助下，也趕到醫院見到妻子最後一面。楊麗蓉（1970年生）、李楊琦（1999年生）、韋嘉（1965年生）等3人，於救出時均已不幸罹難。

此外，目前有丁文昌（1942年生）、丁守慧（1978年生）、楊浩然（2006年生）、何鳳華（1943年生）及楊捷（1979年生）等5名陸客失聯。受輕傷的宋佳祥及劉璐夫妻於治療後，依其意願及請求，已協助搭機返陸。

至於失聯的大陸一家5口，都是雲門翠堤「漂亮生活」旅店的房客。有大陸網友從7日起就不斷跨海打給花蓮各家民宿業者，詢問家人的下落，最後發現家人的名字出現在失蹤名單上，當場在電話那頭痛哭。

陸委會發言人邱垂正表示，陸委會和海基會已派3位科長赴慈濟醫院探視，致贈慰問金；主委張小月8日下午也趕往花蓮，探視傷者及罹難者家屬。對於遺失證件的13名陸籍人士，陸委會均提供相關協助。

此外，罹難陸客余妃的丈夫顏先生7日趕抵花蓮，據大陸國台辦官網指出，他是透過廈門市台辦聯繫慈濟，緊急協助辦理入台手續。海基會澄清，已透過旅行社向移民署專案申請，顏先生順利經由小三通自金門入境。

(中國時報)