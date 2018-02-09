嬌小女英雄 勇背老翁逃生

6日當晚也受困統帥飯店，她逃生時看到受困老人，挺身「沒人要背，老娘來背」，將魏老伯伯背到窗邊，交由搜救人員救下樓。（花蓮慈濟醫院提供）

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中國時報
／綜合報導
熱愛登山的潘冠之。（摘自臉書）
在花蓮大地震中受創嚴重的雲門翠堤大樓，仍有多位民眾受困，搜救人員不分晝夜全力搶救，與72小時的黃金救援時間賽跑，盼能尋獲生還者。（黃世麒攝）
民眾準備熱湯，一一分送給參與救援的軍警消人員，在寒冷的天氣中增添一股暖意。（黃世麒攝）
搜救犬「鐵雄」右耳不慎被感染，經治療之後，再度投入救援工作。（馮惠宜翻攝）

「沒人背，老娘來背！」6日晚間花蓮大地震，熱愛登山的54歲潘冠之在統帥飯店一片混亂中，以51公斤的嬌小身軀，背著60公斤的中風魏老伯到窗邊得到救援送醫，「女英雄」的義舉讓人感動。

熱血燃燒 51公斤背60公斤

潘冠之任職保險公司，也是中華民國山難救助協會中區搜救委員、彰化縣水上救生協會教練，更多次加入搜救行列！她說，見人危難，心頭一熱，想都不想就挺身而出，已經是本能了。

當晚受困在統帥飯店的75歲的魏老先生，因中風行動不便，與他同行的妻子全靠移工照料，地震後3人逃生困難，所幸遇到從10樓向下逃生的潘冠之，156公分的她二話不說，主動背起魏老先生，協助老夫婦等3人逃離倒塌的統帥飯店。

75歲魏老先生因中風導致右半邊癱瘓，6日當天由妻子、移工陪他回花蓮慈濟醫院複診後入住統帥飯店，預計隔天返家，不料，卻遇上花蓮大地震，3人受困塌陷的飯店內。

54歲的潘冠之6日到花蓮出差，留宿統帥飯店，當晚地震發生後，住在10樓的她也摸黑逃生，因沒有電只能走樓梯，準備跑下樓逃生。

潘冠之回憶，當她跑到5樓時，聽到樓下警消大喊「年紀大的、行動不便先！」她看到中風魏老伯坐在輪椅，警消又喊「有沒有誰體力好可幫忙背這位伯伯？」都沒人出聲，當下也沒多想，就挺身而出「別怕、我背你」。

安慰別怕 鎮定救老夫婦

當時雖然餘震不斷，但潘冠之沒多想就上前詢問魏老先生重量，聽到是60公斤，也沒多考慮自己到底行不行，便毅然決然地背起魏伯伯下樓，一行人逃到窗邊，將老先生等人交由義消接續救援。

得知地震災情趕到現場的專科護理師，看到魏老先生一家人平安無事，魏老先生一直掛念著協助他的撤離的熱心女子，希望能向她好好道謝。

潘冠之說，喜歡登山，這次挑戰了身體負荷的極限，但急難當頭，「想都不想！這是該做的事情」。

她說，救援過山難，遇過山友在眼前跌倒，直覺人最可貴，就是患難相扶持，她不只是中搜成員、水上救生員，每年日月潭長泳也會前往當志工，這次助人，她說沒什麼啦，「一定要！」

(中國時報)

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