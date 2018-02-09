右耳感染 鐵雄照樣出任務

2018年02月09日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中市搜救大隊參與花蓮大地震救災，搜救犬「鐵雄」在瓦礫堆中憑靈敏嗅覺，成功定位出統帥飯店受困的2名員工，讓20歲的梁書瑋得以受困15小時後被救出，但勤務結束後，鐵雄不斷搔耳，被診斷出右耳感染，經治療後，「鐵雄」再度重回隊中，在勤務中心待命。

花蓮大地震造成災情，台中市消防局7日凌晨立即派特搜大隊26人及2隻搜救犬「腿腿」、「鐵雄」挺進災區救援。消防局長蕭煥章表示，台中市搜救隊抵達花蓮後，先被派往阿官火鍋店所在的雲門翠堤大樓，後來指揮官評估統帥飯店可能有生還者，再調派台中市搜救隊協助，「鐵雄」憑著靈敏嗅覺，從瓦礫堆中成功定位出受困的周志軒、梁書瑋2名飯店員工。

搜救犬教官兼控犬員李俊昇說，「鐵雄」在斷垣殘壁中來回走動，小心翼翼避免驚嚇受困者，一發現受困的周志軒腿部，立刻「猛搖尾巴」示意搜救人員救援。7日下午2時45分救出周，但因傷重送醫不治；梁書瑋則於下午3時由搜救人員攙扶下走出瓦礫堆，自己走上救護車。

蕭煥章指出，鐵雄和腿腿於2015年1月加入台中市消防局，經2年訓練獲「高級瓦礫堆」及「亞洲區搜救犬」認證，主要任務即震災搜救，這次首度到震災區出勤就表現亮眼，台中市長林佳龍給予肯定，公開表示將研擬讓「鐵雄」從一線四星小隊長晉級為二線一星分隊長，另透過視訊要求台中市特搜隊員注意保暖 ，並好好照顧2隻參與勤務的搜救犬。

但李俊昇發現「鐵雄」結束勤務回到飯店後躁動不安，不斷搔抓右耳，8日上午帶往動物醫院就醫，證實右耳感染發炎，經投藥治療後，仍跟著搜救隊再度返回特搜臨時隊部待命。

蕭煥章表示，台中市共有7隻搜救犬，目前3隻仍在受訓，另4隻中有3隻領有「亞洲區搜救犬」認證，全亞洲只有9隻搜救犬領有此項證照，2隻在日本、7隻在台灣，台中就占3隻。

(中國時報)