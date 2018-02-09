導遊摸黑找遊客 一個都不能少

2018年02月09日 04:10 中國時報 李其樺 、 曾百村 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

0206花蓮大地震，導致統帥飯店、雲翠大樓等倒塌，台北市旅行公會副理事長柯牧洲表示，當時入住統帥飯店有49名日本旅客，雖然導遊自己受困，仍不顧危險逐一將旅客找齊，盡力安頓旅客，讓日本遊客和日本旅行社協會相當感動，希望觀光局可表揚導遊。觀光局表示，有機會一定會表揚他們的英勇行為。

勇敢導遊之一就是徐冠榮，泰美旅行社總經理李淑玲說，該團共有16名團員，地震發生時，導遊跟另3名旅客住在10樓，摸黑找到手機照明後，趕緊疏散客人，再走樓梯到5樓把其他旅客找出，幸好當時救難人員已架好梯子，旅客一一平安脫險。

李淑玲說，導遊的特質就是遇到突發狀況，要比客人冷靜，雖然徐導遊也很害怕，不過還是將旅客先安置到附近的康福飯店大廳，找齊旅客時，已經是凌晨快兩點了。後來因為旅客不敢待在屋內，因此找來一台巴士，跟其他日團33名旅客一起待在車上一整晚，隔天早上照原訂旅程，搭上午10時的火車到台北。

李淑玲表示，除了導遊、救難人員很辛苦外，也要感謝光隆藝品業者，願意在半夜出車，司機陪遊客不眠不休，原本預計隔天要去太魯閣觀光，也因此取消並協助保險理賠。更感動的是，日本旅客非但沒生氣，還詢問要如何捐款給災民。

觀光局副局長張錫聰表示，這次旅行公會在花蓮也開設應變中心，許多旅宿業者提供免費住宿，很讚許觀光從業人員協助救災，希望業者提供名單，有機會在適合場合和時間表揚。

另外，基隆市男子李昇隆6日前往花蓮出差，當晚下榻位於雲門翠堤大樓2樓的漂亮生活旅店，強震發生後，天花板塌陷、門窗破裂，四周陷入一片黑暗，心想著「女兒還小，我不能死！」剛好友人LINE訊息給他，憑藉微弱反光找到手機，才幸運死裡逃生。

擔心強震還再來，不敢回家的邱女說，搜救隊冒著生命危險爬到倒塌的屋宅中將自己的寵物抱出，看到心愛的「小白」安然無恙，讓她當場感動地流下淚來。

(中國時報)