柯P直嗆 住戶心態需先都更

2018年02月09日 04:10 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

花蓮地震再次震出民眾對老屋、都更問題的重視，台北市老屋特別多，但無論海砂屋改建或都更進度都牛步，台北市長柯文哲表示，以現在方式，要1000年才能完成全市都更；話鋒一轉他直言，最需要先「都更」的，其實是居民的心態，住戶對都更有一個很錯誤的觀念，期待一毛錢都不用花，政府不但在都更期間幫你付房租，還可以1坪換1坪、附贈車位，世上有這麼好的事情嗎？

按現況千年才能「更」完

據統計，台北市歷年來需拆除的海砂屋有92件、4023戶，需補強的案件則是14件，扣掉已解除列管者，目前仍有46件、2272戶須拆除重建，另有9件須加勁補強；至於老屋都更，去年申請量僅50多件。官員坦言，兩者最大的困難都在於「人」，一旦權利分配問題卡住，就會延宕進度。

對此，柯文哲表示，目前每3個月都把都更政策檢視一遍，最近10天內會再開一次會，不斷修正政策上需要改進的地方，希望加快速度，因為台北市都更一定要做，否則2年前台南大地震如果發生在台北，恐會倒掉4000棟房子、6萬人死亡。

台北遇強震 後果難想像

他說，最近在整理現行都更政策，應該做大幅修改，否則按照目前方式，台北市都更估計1000年後才能完成。媒體追問，這代表要先都更的是民眾心態嗎？柯文哲直接回答：「對！」

從921大地震、台南到花蓮，每發生強震就會掀起加速都更聲浪。前內政部長李鴻源說，他在內政部長任內就呼籲進行防災型都更，要求營建署1個月內將全台土壤液化潛勢區套疊出來，並針對台北5處、新北2處都更基地規畫草案，一切準備就緒，但當時政院不支持，計畫至今躺在內政部抽屜，沒人敢拿出來執行。

他強調，花蓮房屋耐震係數約0.33g至0.34g，已有多棟建物倒塌，台北建物耐震度更弱，只有0.23g至0.24g，又是高度土壤液化潛勢區，人口非常密集，一旦發生強震，將有上千棟、甚至萬棟建物倒塌，「後果根本不敢想像。」

總統、行政院長都到場勘災了，應該要有重大宣示，不是只去發錢，「每次災後我都提醒一樣的話，但永遠有下一次，「台灣還能再等下去嗎？」」

(中國時報)