小英承諾「一定給你一個家」

2018年02月09日 04:10 中國時報 許家寧 、 張潼 、 曾百村 ／綜合報導 ／綜合報導

中華國小及花蓮小巨蛋目前收容700多位因花蓮大地震而無家可歸的災民，蔡英文總統8日再訪花蓮，除了慰問災民，陪同災民一起吃晚餐，離開前還對災民承諾「我一定會給你一個家」，希望災民能夠繼續堅持下去，千萬不要放棄。

一向對地震習以為常的花蓮人，這次真的「震到怕」，花蓮縣政府因應強震，設置2處收容中心，其中，中華國小的收容中心湧入上百人，除了家中受損的災民，不少人則是擔心又有餘震，實在不敢待在家，乾脆選擇暫住收容中心。

蔡英文總統8日再度返回花蓮，除了前往雲翠大樓勘災，還轉往中華國小、花蓮小巨蛋兩地慰問災民，並與小巨蛋的災民一同共進晚餐，晚餐的內容則是關東煮、麵包及玉米濃湯，之後蔡英文將麵包外帶，直稱自己「真的蠻飽的」。

臨去之前再度向災民打氣，允諾絕對會用最大力量去幫忙他們，未來「一定會給你們一個家」，此時不少災民才有了笑顏。

家住國盛八街的蘇先生表示，距離受災嚴重的雲門翠堤社區、國盛六街2棟公寓都只有幾街之隔，他說，強震當晚家中物品、櫃子倒了一地，加上這幾天餘震不斷，且每一次都「很有感」，乾脆先打包衣物到中華國小收容中心住。

蘇先生說，收容中心提供組合床，加上有暖氣，還算好睡，這幾天大概已經湧入至少1、200人，所以床位不夠，戶外也搭了紅十字會提供的帳篷。

在花蓮出生長大的伍小姐說，這幾天餘震不斷，大家最擔心的就是「再有大地震」，因為6日的強震實在讓大家餘悸猶存。她說，這次是她第一次為了地震從家裡奪門而出，一出門發現整條街鄰居都在街上，真的很可怕，而且震後市區一片混亂，連想買熱食或咖啡都要排隊2個小時。

(中國時報)