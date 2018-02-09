沒強制力 安家固園執行難

2018年02月09日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

花蓮強震造成多棟大樓傾塌，外界質疑先前老屋健檢的「安家固園方案」成效不彰。內政部次長邱昌嶽坦承，該方案執行率的確偏低，若強制要求全民配合耐震補強，事涉公權力介入，可能要從修法著手；不過邱昌嶽也面有難色說，目前可能先用鼓勵方式，因為修法涉及財產權，推動上困難度比較高，要先和地方政府深入研議。

行政院昨聽取內政部「0206花蓮震災應變處置作為」報告，賴揆聽取報告後指示，行政院將先撥付3億元特別統籌分配稅款給花蓮縣政府，做為慰問及解決受災民眾生活所需之用，救助措施應以「從優、從寬、從速」的原則，透過最有效率的方式發放慰問金；對於民眾房屋因震災受損不適宜居住，需租屋、搬遷、安置者，也請相關部會協助，依法給予補助並迅予妥善安置。

邱昌嶽會後坦言，「安家固園」執行上有很大的困難，就是沒有強制力要求民眾百分之百配合，站在政府角度只能用鼓勵方式，執行至今僅公有建築物幾達百分百。民間部分鎖定遭公眾使用的大建築物，未來營業換照時，會要求建物強化作為。至於未來要不要全民配合做建築物耐震補強，邱昌嶽表示，涉及政府力量介入，可能要從《都市危險及老舊建築物加速重建條例》強度上要求百姓配合，這部分涉及財產權，困難度比較高。

邱昌嶽說，這次花蓮倒塌建築物都在米崙斷層兩側，因此高度懷疑和米崙斷層有關。至於外界質疑「軟腳樓」、也就是低樓層結構軟化，後續重建過程中，是不是要透過百分之百的所有權人同意才能進行重建補強，可能要和地方政府深入研議；邱昌嶽說，強制老舊建築健檢及重建補強，涉及《危老條例》及《都更條例》等修法。

(中國時報)