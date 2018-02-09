大餘震不斷 過年期間別輕心

2018年02月09日 04:10 中國時報 洪安怡 、 陳祐誠 ╱台北報導 ╱台北報導

餘震不斷！從2月6日深夜花蓮地震以來，累計至昨日晚間，出現超過230個餘震，其中規模5以上有5個，前天晚間更出現規模5.7餘震，整區群震總個數達325個。氣象局提醒未來1~2周內，也就是過年期間都還可能再出現規模較大的餘震，須特別留意。

氣象局地震中心指出，目前看起來餘震都集中在同一個破裂帶，位置和深度都神似，這種短時間內規模大又密集的餘震相當少見，只有1951年米崙斷層造成的花蓮地震才有過，當時規模更大，且餘震持續長達1~2個月。

氣象局地震中心代理主任陳國昌指出，這個地震序列的衰減速度確實較慢，但目前看來餘震頻率已逐漸降低，目前每日約7~9個餘震，2周後餘震若能降為1日1個，這個序列應該就接近尾聲；至於震央愈來愈向內陸南移，陳國昌說，規模已經在縮小，震央的移動影響不大。

由於餘震不斷，公路總局數度派出巡路人員巡查蘇花公路等路況，呼籲民眾，震後山區道路易有坍方落石，加上寒流造成部分道路結冰，這幾天應避免前往山區。

公路總局統計至昨晚，尚無增加震後災害路段，但受到主震影響的台11線花蓮大橋北上橋梁，側移錯位仍在搶修中，7日起採單線雙向通行，公路總局四工處昨著手辦理橋梁修復施工，預計工期45天，目標在3月30日前完成搶修工作，恢復正常通車，施工期間將每日監測橋梁變位。

(中國時報)