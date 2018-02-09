感念311 安倍親筆台灣加油

2018年02月09日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 王嘉源 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

受創嚴重的雲門翠堤大樓，仍有多位民眾受困，也是目前救援重心。圖為大樓以巨大鋼柱支撐，1名搜救人員正攀爬樓梯試圖進入樓內。（黃世麒攝）

日相安倍晉三8日致函蔡總統，慰問花蓮地震。首相官邸臉書除放上安倍親題「台灣加油」字樣照片外，安倍還在個人臉書公布書寫過程影片，並說「親愛的台灣朋友們， 日本此時此刻與你們同在。」（摘自安倍晉三臉書）

日本政府8日派遣7名專家抵花蓮震災區，開始支援搜救行動之際，日相安倍晉三8日在首相官邸官網上，也發表致蔡總統的慰問函，並以書法寫下「台灣加油」四大字；蔡總統以日文推文回覆，稱這正是所謂「患難見真情」。

致函總統「深感痛心」

安倍8日上午致函蔡總統慰問函內容如下：「蔡英文總統閣下，此次台灣東部發生大地震，當接獲（台灣）遭到莫大受害消息時，深感痛心。除由衷向罹難者祈求冥福外，對受害災民也由衷表達慰問之意。東日本（311）大震災時，得到老朋友台灣眾人真正溫心的支援，日本國民至今仍牢牢記著。台灣困難之際，日本希望提供任何必要的支援，目前已派遣警察和消防等專家團隊，全力支援搜索救助。2018年2月8日，日本國內閣總理大臣安倍晉三」。

蔡回覆「患難見真情」

蔡總統則在推特以日文回覆，安倍首相捎來慰問，正是所謂患難見真情，在這樣困難的時刻提供人道援助，正體現台日雙方友情和價值觀。蔡總統寫道，7位日本專家帶著生命探測儀來台，衷心期盼救出更多的受困民眾。

安倍8日下午還在個人臉書放上一段長49秒影片，片中他親筆揮毫寫下「台灣加油」，並強調，「東日本大震災時，老朋友台灣給予我們非常溫心的支援，我們絕不會忘記。在重要的友人遭遇困難時，日本也想盡可能的提供支援。」影片最後用中文寫著：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」據悉這影片在日本網上掀起巨大迴響。

日本雅虎募款賑災

日本雅虎8日也開設「台灣東部地震，緊急支援募金」專頁，截至午夜12點，已累積3982萬6215日圓捐款，捐款人數5萬0973人，剩餘捐款時間為20天。

(中國時報)