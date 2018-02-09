陸紅十字會送愛 捐助460萬

大陸遼寧省一個小朋友，在家裡積雪的車頂上，寫下「祈福台灣花蓮」，為災民集氣加油。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導

花蓮縣6日發生強烈地震，引發大陸各界關注。大陸紅十字會已決定向台灣紅十字會捐助100萬元人民幣（約460萬台幣）用於救災，並做好派遣救援隊赴台準備。此外，也有在陸台灣醫師們隔海送暖，自主發起捐款，短短一天捐款已達1萬9000人民幣（約9萬台幣），希望向花蓮災區居民致意，表達關懷。

新華社報導，地震發生後，大陸紅十字會第一時間與台灣紅十字組織取得聯繫了解災情，並致電慰問表達對台灣災民的關切。

報導指出，為支援台灣紅十字組織開展救助工作，大陸紅十字會7日決定向台灣紅十字組織提供100萬元人民幣緊急救災款，用於受災民眾人道救助。相關負責人稱，將繼續關注災情和救助進展，根據災區需求，隨時做好派遣救援隊赴台開展救援準備。

花蓮災區慘況也讓在大陸經商、工作的台灣民眾感同身受。大陸台籍陸醫醫師總會會長張育瑛表明，分散在大陸各省各地的台灣醫師，無法貢獻醫療專業救治災區民眾，希望透過善心捐款，協助災民度過難關，藉此表達愛台灣、人溺己溺心情。

張育瑛強調，募款活動目前預定至2月9日止，捐款相當踴躍，一天捐款已達人民幣1萬9000元，參與的台灣醫師持續增加，相關捐款將透過海基會代收並代轉至內政部指定窗口。

據海基會通報，目前也有大陸台商向海基會表達捐款意願。針對這些善心義舉，海基會已安排聯繫窗口協助轉交賑災重建。

海基會表示，對於在大陸的台灣醫師響應善舉，貢獻愛心的表現樂觀其成，同時也高度肯定他們的愛鄉之情。若有台商協會、台商要捐款賑災，海基會也將協助代收代轉，一併轉至救災指定窗口，協助災區民眾度過難關。

(中國時報)

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