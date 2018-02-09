小英感謝各國送暖

友善列印
中國時報
／綜合報導

強震重創花蓮，救援工作與時間賽跑，國際社會持續關懷。蔡總統8日下午在臉書發文，感謝世界各國送暖。美國務院表示，持續與台灣當局聯繫，若有必要願提供協助；多位加拿大國會議員則在國會發聲，祈求台灣平安，並向我駐加代表處表達慰問。

蔡總統在臉書寫道，世界各地朋友給我們許多支持及關懷，台灣感謝世界的溫暖。「我們已收到來自美國、日本、新加坡、澳洲、貝里斯、加拿大、中國大陸、捷克、多明尼加、法國、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、印尼、馬來西亞、紐西蘭、尼加拉瓜、巴拉圭、波蘭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、土耳其、英國、越南等政府及歐盟慰問；教宗方濟各和西藏宗教領袖達賴喇嘛也對台灣致上祝福。」

繼美國在台協會（AIT）處長梅健華7日代表AIT和美國政府，向地震災民表達慰問後，國務院東亞暨太平洋事務局發言人卡維（Michael Cavey）7日透過電郵回覆台灣媒體，對於在花蓮強震中罹難或受傷者的家屬，表示關切與哀悼。

卡維寫道，「我們與台灣人民、與那些受到2月6日花蓮規模6.0強震波及的人們同在。」他指出，AIT一直與台灣當局保持密切聯繫，以在必要時提供協助，「美國對台灣的支持，符合美方與台灣人民間的長期情誼。」

另方面，長期為台發聲的加拿大「加台國會友好協會」會長、隸屬自由黨的資深眾議員絲谷蘿（Judy Sgro）女士，7日在國會發言為台灣祈福，並在臉書上傳影片致哀。安。」

外交部表示，截至8日晚間7時，總計40國及歐盟、中美洲議會、中美洲統合體等國際組織，向我表達關懷慰問，願提供救援物資或派搜救隊來台協助救災。對各國政府高層及各界友人之友誼及關懷，外交部謹代表中華民國政府及人民表達誠摯謝意。

(中國時報)

小英承諾「一定給你一個家」 婉拒陸援 迎日「搜救」利器來台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。