2018年02月09日 04:10 中國時報 蔡鵑如 、 崔慈悌 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

強震重創花蓮，救援工作與時間賽跑，國際社會持續關懷。蔡總統8日下午在臉書發文，感謝世界各國送暖。美國務院表示，持續與台灣當局聯繫，若有必要願提供協助；多位加拿大國會議員則在國會發聲，祈求台灣平安，並向我駐加代表處表達慰問。

蔡總統在臉書寫道，世界各地朋友給我們許多支持及關懷，台灣感謝世界的溫暖。「我們已收到來自美國、日本、新加坡、澳洲、貝里斯、加拿大、中國大陸、捷克、多明尼加、法國、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、印尼、馬來西亞、紐西蘭、尼加拉瓜、巴拉圭、波蘭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、土耳其、英國、越南等政府及歐盟慰問；教宗方濟各和西藏宗教領袖達賴喇嘛也對台灣致上祝福。」

繼美國在台協會（AIT）處長梅健華7日代表AIT和美國政府，向地震災民表達慰問後，國務院東亞暨太平洋事務局發言人卡維（Michael Cavey）7日透過電郵回覆台灣媒體，對於在花蓮強震中罹難或受傷者的家屬，表示關切與哀悼。

卡維寫道，「我們與台灣人民、與那些受到2月6日花蓮規模6.0強震波及的人們同在。」他指出，AIT一直與台灣當局保持密切聯繫，以在必要時提供協助，「美國對台灣的支持，符合美方與台灣人民間的長期情誼。」

另方面，長期為台發聲的加拿大「加台國會友好協會」會長、隸屬自由黨的資深眾議員絲谷蘿（Judy Sgro）女士，7日在國會發言為台灣祈福，並在臉書上傳影片致哀。安。」

外交部表示，截至8日晚間7時，總計40國及歐盟、中美洲議會、中美洲統合體等國際組織，向我表達關懷慰問，願提供救援物資或派搜救隊來台協助救災。對各國政府高層及各界友人之友誼及關懷，外交部謹代表中華民國政府及人民表達誠摯謝意。

(中國時報)