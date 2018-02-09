婉拒陸援 迎日「搜救」利器來台

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中國時報
／台北報導

花蓮強震造成嚴重災情，目前已超過40餘國表達慰問之意，並有國家表達願意提供協助。外交部發言人李憲章昨表示，日本昨中午派遣7名專業人士來台，其中包含東京消防廳、警視廳人員，並攜帶2台「高階（深層）生命探測儀」協助救災。

李憲章指出，日本應我國請求派7名專業人士，並攜「深層生命探測器」協助花蓮救災，提升搜救強度，昨午抵松山機場後，隨即安排軍機至花蓮，立即投入救災。7名成員包含外務省1官員、日本政府援外機構「國際協力機構」（JICA）1名，東京消防廳2位官員、警視廳2位，海保廳1位，而日台交流協會台北2位、台日關係協會2位都會陪同，團長稍後抵台，不過外交部不願透露團長名字。

李憲章說，日本7名專業成員主要協助指導專業機器操作，我國感謝日本政府協助提供專業高端科技。

大陸國台辦主任張志軍日前表示，願派遣救援隊協助花蓮救災遭拒，總統府發言人黃重諺昨表示，有關災害救援，台灣是相對發達的國家，援救人員和設備方面目前並不短缺，不只中國大陸，這次還有很多國家表明願提供援救物資和人員，但我方一致婉謝。

他說，唯一例外是日本，因日本擁有高階生命探測儀，並有專業訓練救難人員，因此我方請其協助，希望能儘快確認是否有生還者，儘快救他們出來。

不過此說，仍被陸媒指是「政治餘震幾時消」。陸媒表示，這讓人想起2009年「八八水災」，當時是馬英九執政，面對台灣救災亟需大型直升機，國台辦發言人范麗青曾表示，大陸願提供任何型式直升機救災，包括汶川地震立下汗馬功勞的俄製「米26巨型直升機」；那時台灣曾向多國求援，但對北京拋出的橄欖枝，為避免政治口水，馬最終婉拒。陸媒表示，當年兩岸有「九二共識」尚且如此，更遑論藍天變綠地。

(中國時報)

小英感謝各國送暖

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