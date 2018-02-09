周玉蔻道歉 認旺中真愛台灣

周玉蔻。（資料照片）

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中國時報
／台北報導

資深媒體人周玉蔻於去年10月間，先後在多個政論節目以及個人臉書，公開抨擊旺旺中時媒體集團是中共國台辦的傳聲筒等不實言論。周玉蔻昨發表250字聲明公開道歉，並強調「已體認旺旺中時媒體集團對追求『真道理性、真愛台灣』的努力。

毫無依據惡意攻訐

周玉蔻在去年10月6日，透過個人臉書發表評論指出，旺旺中時媒體集團是中共國台辦的宣傳工具。不僅如此，周玉蔻更在同篇評論中嗆聲，替旺旺集團董事長蔡衍明做打手的若干高幹跟上節目的評論者，大多數她都十分熟悉，為了討口飯吃，針對她本人的不實說法，「我同情你們，不想追究，但請節制，自重為上。」

面對周玉蔻針對旺旺中時媒體集團，以及其所屬同仁毫無依據的惡意攻詰及誣蔑，旺旺中時媒體集團當晚隨即發表聲明強調，將求償新台幣5000萬元的賠償，並將保留民刑事相關法律追訴之權利而絕不寬貸。

豈料，周玉蔻7日又透過臉書回應表示，「能夠做中共國台辦的宣傳工具、傳聲筒，明明是天大的榮耀啊！旺中集團生那麼大氣，豈不是誣ㄇ一ㄝˋ了追求統一和平大業的國台辦？」

事發逾4個月後，周玉蔻態度大轉變，她昨透過臉書發表道歉聲明，「道歉人周玉蔻於民國106年10月5日、6日、7日在三立新聞台『新台灣加油節目』、民視『政經看民視』等節目及社群網站，公開散布旺旺中時媒體集團是中共國台辦的傳聲筒、宣傳工具等評論皆非事實，嚴重侵害蔡衍明先生、中天電視股份有限公司、中國電視事業股份有限公司及中國時報文化事業股份有限公司等旺旺中時媒體集團之名譽。」

道歉完讚嘆司馬懿

周玉蔻強調，「道歉人深感抱歉，道歉人也體認旺旺中時媒體集團對追求『真道理性、真愛台灣』的努力，特此公開向蔡衍明先生暨旺旺中時媒體集團全體員工致上十二萬分之歉意。此致，蔡衍明先生暨旺旺中時媒體集團全體員工，道歉人：周玉蔻」。

在發表道歉聲明後4個小時，周玉蔻在臉書發文，她看戲劇《軍師聯盟》有所感觸：「司馬懿，能伸能屈、能收能放、能強能弱、能忍能耐，收拾三國，江山統一，於焉底定，晉朝大業，指揮若定。」

(中國時報)

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