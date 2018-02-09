過年前 管中閔當不成台大校長

2018年02月09日 04:10 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

又有變數？台大校長當選人管中閔的人事案，教育部在農曆年前應該是無法核定了！教育部人事處長陳焜元昨說，台大校長遴選委員會1月31日送過來的會議紀錄，還有一些疑慮未澄清，加上台大要召開臨時校務會議，因此教育部目前無法確定何時會核准管中閔的人事案。

陳焜元說，教育部各單位在彙辦過程中，高教司就認為台大校長遴選委員會關於管中閔涉及學術倫理的的部分未說清楚；另還有一些問題，遴選會可能有討論過，但會議紀錄沒有載明，這都要請台大再釐清。

台大校務會議代表、法律系學生童昱文日前以「校長遴選委員會並未針對外界多項質疑之處，作出實質的調查和決議」為由，發起要求召開臨時校務會議的連署，並通過1/5以上也就是35人連署門檻，2月5日向校方申請召開臨時校務會議。依照《大學法》規定，台大應該在15天內召開臨時校務會議。

台大主祕林達德表示，台大程序委員會今(9)日中午將開會檢視連署文件和提案，並討論開會日期；至於是否趕得及過年前開會，要開完會才知道。

一位熟悉校務會議運作的台大教授表示，依照《大學法》，校長人事是遴選委員職權，校務會議不能決定；且臨時校務會議只能針對下一次校長遴選時提出補正辦法，「我們已經選出新校長，就表示沒有窒礙難行。」

不過，陳焜元表示，在台大校長遴選中，校務會議具有一些職權，教育部會密切觀察臨時校務會議的討論狀況，因此目前仍無法確定何時可以核定管中閔的人事案。

根據目前情勢判斷，由於教育部還要發文請台大澄清一些疑慮，加上臨時校務會議這個變數，預估管中閔人事案，教育部農曆年前幾乎不可能核定，能不能在元宵節前有所突破都是個問題。

(中國時報)