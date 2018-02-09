核四啟封 林伯豐提全民公投

有鑑於政府為達成2025年「非核家園」目標，拉高火力發電比重，讓空汙議題持續延燒並對能源政策帶來不確定性，工商協進會理事長林伯豐8日建議「全民公投」來決定是否啟動核四，以免今年夏天又出現限電危機。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

行政院同意台電申請重啟核二廠2號機組，工商協進會理事長林伯豐昨（8）日表示感謝，針對封存狀態的核四，他說，如果專家確認安全無虞，應該交由全民公投決定是否重啟，工商協進會今年底擬發起核四啟封公投。林伯豐強調「核電的重要性不能忽視，也不能民粹化」。

工商協進會昨舉辦國家政策電力論壇，林伯豐強調，現在限電情況下，要做到供電無虞、價格合理，就要去重啟核電，在太陽能、天然氣等其他能源能夠完全替代核能前，應該先重啟核電，他說「非核家園目標我們是贊成的，只是現在看起來做不到」。

面對環團反對重啟核二廠2號機聲音，林伯豐強調，沉默不一定代表沒有意見，呼籲沉默的大眾表示意見，不能因為少數人的「偏見」，來影響台灣的供電安全，而且核電占比已經從幾年前的16％降到9％，在核電明顯減少後，缺電開始影響經濟和人民生活。他說，工商協進會今年底擬發起核四啟封公投，讓全民表態。

林伯豐認為，目前政府對綠電和循環經濟都還沒有完善的規畫，「這是一個危機」，何況生產綠電也會造成環境遭破壞，將來環境浩劫，這些都是必要去思考的，要想好台灣整體、經濟發展、民生生活，要有共識才是共同方向。

另工業總會環安委員會副召集人、半導體大廠台積電環安處長許芳銘認為，以工業來說，能源政策、電力供應的重要利害關係者，如果無法穩定供電、不影響產業，連民生都會受到影響，例如去年815大停電造成的不只是當下的損失，而是安全問題，不能讓短時間的緊急發電設備，變成常態性的操作。

對於工商協進會理事長林伯豐主張核四公投，解決缺電危機，行政院發言人徐國勇表示，台電在核二廠2號機歲修後申請重啟是正常程序，政府2025年非核家園的計畫沒有改變；至於核四是否啟動，他說，核四不會啟動，沒有啟動核四的任何計畫跟討論，「連想都沒有想」。

(中國時報)

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