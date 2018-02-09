長榮新船2020年入列 運力大進補

長榮海運與三星重工簽署8艘1.1萬TEU新造船合約，由長榮海運總經理李孟傑（左起）、長榮海運董事長張正鏞、三星重工首席執行官J.O. Nam與三星重工行銷總監K.H. Kim代表雙方出席簽約。（長榮提供）

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中國時報
／台北報導

長榮海運運力喊衝，昨日與韓國三星重工簽約，訂造8艘可裝載1.1萬TEU（20呎標準櫃）的全貨櫃輪，這批新船由長榮海運子公司青標海運以及長榮香港，分別持有4艘，預計於2020年第1季至2021年第2季加入營運。

昨日簽約儀式由長榮海運董事長張正鏞與三星重工首席執行官J.O. Nam代表簽約，長榮海運總經理李孟傑與三星重工行銷總監K.H. Kim則出席見證。

張正鏞表示，這項造船是為了因應未來營運需求，並持續進行船隊汰舊換新，隨著這些新船交付，長榮也將同步歸還租約到期的老舊租船，以優化船隊結構，提升營運競爭力。

這款新式貨櫃輪長度約334公尺，較歐亞主要航線之超大型船舶短，使進出港口及靠泊碼頭的作業更加靈活，航線投入的選擇也將更有彈性。船體寬度為48.4公尺，甲板上可裝載19排貨櫃，能夠通行巴拿馬運河，設計船速為 23節，滿載吃水為15.5公尺。

船身方面，則採用住艙與機艙分離的雙島設計，避免甲板上的貨櫃影響駕駛台視線，減少瞭望死角，並增加貨物裝載空間。

長榮海運強調，這項新造船計劃延續一貫堅持的環保理念，配備壓艙水處理器及岸電系統等多項環保設施，符合國際海事組織及相關國際公約的規範。

長榮海運去年營收1,504.54億元，擺脫過去2年的衰退，創下歷史新高。法人指出，長榮海選在此時出手，不論造船或談定新的租賃價格，都是好時機，因應未來航線需求，展開下一階段造船計畫，奠定未來競爭力。

航運業界認為，這批1.1萬TEU級貨櫃輪將因符合國際新環保法規，使用效率來得更好，除降低營運成本，另一方面，過去高成本租賃價格隨著租約到期退租，重新談判將可以拿到更好的租約價格，堪稱一舉兩得。

受惠於農曆春節前拉貨效應，法人看好長榮海今年業績不淡，加上整體海運景氣復甦、運價走揚，以及長榮海加入海洋聯盟後，整合效應逐漸發酵，將提升獲利動能。

(中國時報)

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