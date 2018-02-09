大人牽小孩 中部走春賞屋趣

「總太2020」接待中心年節間特別布置有兒童遊樂場。（業者提供）

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中國時報
／台北報導

鎖定春節返鄉的台商、遊子以及出遊走春人潮等購屋商機，台中除了精銳、陸府、遠雄、總太等案場已提前祭出活動為迎春暖場外，據了解，春節期間總太地產初二上工，直接在案場設置時下流行的漫威英雄館、遊樂園，另雙橡園、聚合發、坤悅、久樘、陸府、精銳等建商也多於初三、初四規畫各式免費活動及賞屋優惠，要吸人潮、激買氣！

文創紅包很應景

關懷偏鄉教育行之有年，長時間經由「許願樹」美學課程的進行，進一步提供學童實質的引導和陪伴的精銳建設，這次把孩子們的創作印成「有故事的紅包袋」，借此應景新年，分享其中溫暖故事。總經理王碧竣指出，初三民眾到「精銳軟園1號」可獲得這個掃QR Code 碼，就可知道故事內容的紅包袋。

另於大年初二營業的總太地產，在北屯「織築」接待中心規畫有紅包袋DIY活動，讓民眾體驗老古董印刷機，親自打印新年祝福！北屯區「總太2020」接待中心也布置有兒童遊樂場，納入各式玩具、絨毛娃娃，及漫威英雄館、兒童球池、溜滑梯等設施。

接待中心好好玩

「除夕民眾多在家中圍爐，初一拜年走春，初二則往往是一家大小出遊的日子。」總太地產專案周暘淯說，總銷60億、坪數約20～38坪，每坪單價約15～17萬元的「總太2020」，目標客群較年輕，所以特別設置鋼鐵人、超人、黑豹等漫威英雄大型公仔，讓接待中心成為景點，大小朋友輕鬆看屋，也能順道遊覽一番。

品牌建商陸府建設也在年節前舉辦年菜示範、新春花藝活動，讓主婦們在年節前預先做好準備。陸府建設表示，隨著時令節慶安排的社區活動，希望能引領住戶發掘生活的美好、喜樂！

(中國時報)

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