房市風向球－為客戶找個家 林誠鎧勤懇有代價

信義房屋士林承德店主任林誠鎧。（信義房屋提供）

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中國時報
／台北報導

未滿30歲傲人的成交成績，讓林誠鎧擔任信義房屋士林承德店主任，去年入行第2年，即達到每月都有成交的紀錄。談起亮麗表現，林誠鎧謙虛的說，「我只是比較勤快！努力分析客戶需求，協助圓夢！」

林誠鎧的爺爺與父親過去開設建設公司，爺爺辭世走得太倉促，家道中落，原本富裕的生活驟變，在劍潭的老家還被法拍。為了生活，高中後，即開始半工半讀，進入社會時，一開始就想要從事與房地產相關的房仲業，家人卻持反對態度，為此畢業後的第一份工作是在3C賣場。

不過，林誠鎧對房仲工作一直未能忘情。未久，他選擇了上市且形象佳的信義房屋。

由於是新人，他花更多精神與時間期快速累計專業，「長達3個月時間，我幾乎是都是快凌晨1時才下班！」林誠鎧說，一位學長常常傳授交易專業，他也會利用較多時間，了解客戶的需求，找出適合產品，並思考如何協助成交。

勤勞、願意做，不放過每個機會點，林誠鎧落實店長交代的每件事，如每天要拜訪多少客戶、發多少派報、打多少電話，這些看似制式化的工作，卻協助林誠凱，練好基本功。他回憶那時每天至少打10通電話，發出500份派報，學長還特別強調，設計的派報要將自己名字與電話特別凸顯，有買賣屋需求便可找上門。

「第一個成交客戶，談的過程很曲折。」林誠鎧指出，那時是談一件公寓案，但是在電話溝通時，並不是很順利，對自己的表現頗失望，所幸那位客戶願意相信他，再給一次機會，他馬上跑去面對面溝通，深入分析周邊相關物件等市況，提出建議，獲得採納並成交。

令他記憶最深刻的個案是，一位中小企業主委託他買房子，共付3次斡旋金，歷經2次未能成交，但仍願意信任他，委託他再接再厲，終於在第3次成功買到滿意的家。「這位客戶很特殊，由於是企業主非常重視風水，加上家中養了多隻寵物，房子需有庭院，看中意後，買下入住的期待都很高。」林誠鎧說，價格談不攏時，客戶頗為失望，他也不斷的鼓勵多看，並積極為其篩選適合物件，最後買下天母6千多萬有庭院的住家順利圓夢。

(中國時報)

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