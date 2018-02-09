對台攬才 河北落實同等待遇

大陸河北省率先落實對台灣人才實施同等待遇。在職位晉升、職稱評聘、工資福利、社會保險和子女就學等給予便利。圖為國台辦與河北省政府教育廳合辦的海峽兩岸中學校長高峰論壇。（中新社）

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中國時報
／台北報導

河北省近日發布通知，鼓勵招聘台灣民眾到省內事業單位就業，並表明將在職位晉升、職稱評聘、工資福利、社會保險、子女就學等面向給予台灣民眾等同大陸民眾的「同等待遇」。河北也成為中共十九大後，首個落實給予台胞「同等待遇」的大陸省分。

工資、保險、就學條件一致

中共總書記習近平十九大時提出，要「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」政策後，何時落實讓不少台灣民眾引頸期盼。

河北省上述舉措則形同向台胞宣示，「同等待遇」不再是「看得到、吃不到」。河北省5部門聯合日前印發《關於做好事業單位招聘臺灣居民工作的通知》，鼓勵招聘台灣民眾到河北省事業單位就業，而為給台灣民眾到河北就業創造良好條件，將以務實舉措踐行「同等待遇」有關政策。

預期各省將會陸續跟進

此外，公告也表明，河北省鼓勵招聘台灣民眾的條件，包括取得大陸全日制普通高校（大學）學歷的台灣學生，以及取得大陸承認學歷的台灣居民，均在招聘人員範圍。

一般認為，河北省推出新一波惠台措施後，大陸各省將會陸續跟進。在貫徹硬的「六個任何」、反對台獨上更加強硬，但在加強兩岸社會經濟文化融合發展、吸引年輕一代基礎一線到大陸求學工作上將更加靈活柔軟。除了貫徹同等待遇外，會更凸顯經濟誘因和大陸廣闊的發展前景。

陸委會籲勿有政治目的

陸委會發言人邱垂正回應，政府未反對陸方給予台商、台生優惠措施。不過，邱垂正也說，目前提供的優惠措施，都不算具體，僅限交通購票等生活便利方面。向台商建議的建立台商銀行、開投資項目等訴求都沒實現。希望大陸落實開放，「對台商不要一手拉一手打，不要隱含政治目的，否則將使台灣民眾心生疑慮，並使優惠措施效益打折扣。」

(中國時報)

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