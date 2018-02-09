美參院外委會通過《台旅法》

2018年02月09日 04:10 中國時報 江靜玲 、 崔慈悌 、 陳建瑜 、 徐維遠 ／華盛頓-台北-北京綜合報導 ／華盛頓-台北-北京綜合報導

美國聯邦參議院外交關係委員會7日無異議通過《台灣旅行法》（HR535），下一階段將提交到參院全院進行表決；參院外委會7日通過的法案為眾院版本《台灣旅行法》，該法案在未來送至參院全院表決後不需再回到眾議院表決，可直接交予總統簽署立法。

總統府與外交部同聲表示「誠摯感謝」，強調會持續與美方發展更為堅實的合作關係。樂見美行政部門近年來持續不斷派遣各部會資深官員訪台，就包括商務投資、文化教育，及能源合作等各項重要議題進行交流，可見美行政部門及國會在推動雙邊實質互動方面，均有共同之善意及努力。

參院外委會於美東時間7日討論並表決包括《台灣旅行法》和副國務卿人事任命的6個法案；《台灣旅行法》在不到半小時內便無異議通過。《台灣旅行法》是具國會約束力的法案，明確指出美國國會認為「自從台灣關係法制定後，由於美國自身對於台灣高層訪美的自我設限，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙了台美關係的發展。」因此，作為結論，「美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪。」

由於參院7日直接表決的是1月在眾院通過的版本，非參院去年5月提出的版本，可減去兩院版本因文字差異來回折衷協調時間，有助立法速度。依程序，本法案下一步將列入參院全院議程討論和表決，並在通過後送交白宮讓總統簽署。

對於台旅法在美參院外委會通過，大陸南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵以「故技重演、時過境遷、不合時宜」概括。他表示，美國一直以來都有政治問題法律化的傳統，中美建交時就有《台灣關係法》出台、對中國留上一手，但今天中國實力崛起，美國再度做類似動作，中方不會再買美國的帳。他並稱，川普上台後以《國防授權法》等方案故技重施，美方再做類似動作是「不合時宜」。

李曉兵也說，蔡當局恐做出誤讀或誤判、認為是「重大外交勝利」，但該法對台灣不是實質性的大禮包、不會讓台灣嘗到太多甜頭、但同時卻埋下地雷，只會為兩岸增加麻煩，大陸對台灣問題已充分掌握話語權，美國這作法太「小兒科」。

(中國時報)