美前國防官員建言！平衡兩岸 美應主張一國兩府

台海兩岸的關係都更加正常化，才是務實的作法。（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
中國時報
／華盛頓8日電

前美國國防部中蒙台灣科長石明凱7日在華府指出，美國在「一個中國」政策下，應該採行「一國兩府」，與台海兩岸的關係都更加正常化，才是務實的作法。

喬治‧華盛頓大學一場有關台海的研討會上，現任華府智庫「2049計畫協會」執行長石明凱（Mark Stokes）提出「一個中國，兩個政府」觀念。類似觀點，台灣及大陸方面都曾有人提出。

1994年，美國完成《對台政策檢討》報告，調整了一些對台作法。石明凱認為，美國如今又該檢討及評估了，要「很嚴肅的思考未來10年的可能變化，經由跨部會檢討，看看我們如何與台海兩岸的關係都更加正常化」。

他表示，從1972年到1978年底，美國承認在台灣的中華民國，但也同時與在大陸的中華人民共和國交往，因此美國曾經與兩岸都有正常的關係，今天的問題不是「是與否」，而是「如何」，使過程中沒有人付出重大代價。

石明凱認為，宣示「一國兩府」一事，必須由白宮出面主導，思考「我們如何在兩岸之間維持平衡」，從美國的利益切入，把兩岸的合法性都予以提高，並且看看台灣對美國而言有什麼價值，諸如理念、經貿等全方位關係。

「一個兩府」有3個理由，第一，這是客觀現實，外交政策建築在事實的基礎上。第二，現在有一種趨勢，愈來愈向北京的「一個中國」原則靠攏，那是零和遊戲，亦即與台海一方關係正常化，就不能與另一方也關係正常化，事實上，經由選舉產生的政府有其合法性，美國如果主張「一國兩府」，是向全世界發出訊號：「自由之家」稱許的政府具有象徵意義，而象徵意義就代表著正當性。第三個理由是讓台灣更有信心與大陸打交道。

在這場研討會上，淡江大學東協研究中心主任林若雩指出，台灣的新南向政策雖然遭到大陸打壓，但逐漸出現成果，只是台灣的學生對於到東南亞進修，興趣缺缺。林若雩表示，如果台灣成為可信賴的夥伴、負責任的利益分擔者，並提供有意義的貢獻，符合台灣與東協國家的雙邊與多邊利益。

(中國時報)

美參院外委會通過《台旅法》 平昌冬奧前夕 北韓閱兵秀肌肉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。