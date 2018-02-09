美前國防官員建言！平衡兩岸 美應主張一國兩府

2018年02月09日 04:10 中國時報 劉屏 ／華盛頓8日電 ／華盛頓8日電

前美國國防部中蒙台灣科長石明凱7日在華府指出，美國在「一個中國」政策下，應該採行「一國兩府」，與台海兩岸的關係都更加正常化，才是務實的作法。

喬治‧華盛頓大學一場有關台海的研討會上，現任華府智庫「2049計畫協會」執行長石明凱（Mark Stokes）提出「一個中國，兩個政府」觀念。類似觀點，台灣及大陸方面都曾有人提出。

1994年，美國完成《對台政策檢討》報告，調整了一些對台作法。石明凱認為，美國如今又該檢討及評估了，要「很嚴肅的思考未來10年的可能變化，經由跨部會檢討，看看我們如何與台海兩岸的關係都更加正常化」。

他表示，從1972年到1978年底，美國承認在台灣的中華民國，但也同時與在大陸的中華人民共和國交往，因此美國曾經與兩岸都有正常的關係，今天的問題不是「是與否」，而是「如何」，使過程中沒有人付出重大代價。

石明凱認為，宣示「一國兩府」一事，必須由白宮出面主導，思考「我們如何在兩岸之間維持平衡」，從美國的利益切入，把兩岸的合法性都予以提高，並且看看台灣對美國而言有什麼價值，諸如理念、經貿等全方位關係。

「一個兩府」有3個理由，第一，這是客觀現實，外交政策建築在事實的基礎上。第二，現在有一種趨勢，愈來愈向北京的「一個中國」原則靠攏，那是零和遊戲，亦即與台海一方關係正常化，就不能與另一方也關係正常化，事實上，經由選舉產生的政府有其合法性，美國如果主張「一國兩府」，是向全世界發出訊號：「自由之家」稱許的政府具有象徵意義，而象徵意義就代表著正當性。第三個理由是讓台灣更有信心與大陸打交道。

在這場研討會上，淡江大學東協研究中心主任林若雩指出，台灣的新南向政策雖然遭到大陸打壓，但逐漸出現成果，只是台灣的學生對於到東南亞進修，興趣缺缺。林若雩表示，如果台灣成為可信賴的夥伴、負責任的利益分擔者，並提供有意義的貢獻，符合台灣與東協國家的雙邊與多邊利益。

(中國時報)