平昌冬奧前夕 北韓閱兵秀肌肉

北韓在平昌冬奧開幕前夕舉行建軍70周年大閱兵，射程號稱可達美國本土的「火星15」洲際彈道飛彈首度亮相。最高領導人金正恩頭戴黑色紳士帽視察閱兵（右圓圖）。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南韓平昌冬奧9日開幕。近日北韓雖主動向南韓示好，但北韓仍堅持「一手核彈、一手橄欖枝」的策略，選在冬奧開幕前1日舉行人民軍建軍70周年大閱兵，向美國「秀肌肉」。美國副總統彭斯也不甘示弱警告美國將以「快速、壓倒性且有效」的方式回應所有攻擊。

北韓8日上午10時30分在平壤金日成廣場舉行90分鐘左右的「建軍節」閱兵儀式，共動員逾1.3萬名軍人，現場觀眾人數逾5萬。現場影片顯示，最高領導人金正恩穿著黑色大衣、頭戴黑色紳士帽，偕同妻子李雪主視察閱兵，並接受民眾歡呼。大批士兵排成整齊的方陣、踢著正步前進，先前試射過的「火星14型」與號稱射程可達美國本土的「火星15型」洲際飛彈也首度在閱兵儀式中登場。金正恩還表示，北韓已躋身「世界級軍事強國」。

據英媒BBC報導，今年的閱兵規模與時間長度都較往年縮水，北韓官方未遵照往例在國營電視台直播，還取消外國媒體的採訪邀請，閱兵結束後數小時才釋出現場影片，似是刻意低調，「賣面子」給南韓。大陸外交部發言人耿爽則表示，北韓僅邀請部分外國使團、機構代表出席，陸駐北韓使館也應邀派員觀禮。

南韓總統府發言人金宜謙8日表示，文在寅總統將於10日接見金正恩胞妹金與正等北韓高級代表團成員，並共進午餐，金與正可能捎來金正恩的親筆信。屆時青瓦台將根據信函內容決定如何回應，也可能派遣特使攜帶文在寅的親筆信函訪問北韓。

上月22日，北韓當局突然宣布將建軍節自原本的4月25日改為2月8日，但今年適逢平昌冬奧開幕前日，敏感時機被解讀為欲向美國示威。

美國副總統彭斯已經抵達首爾，並且和文在寅舉行會談。文在寅說，南韓將借平昌冬奧爭取北韓重回無核化談判桌，而美國堅定的原則和合作，對拉動重啟兩韓對話及北韓參加冬奧起到積極作用。彭斯則向文在寅指出，美方將同南韓致力迫使平壤放棄核計畫，強調美國決心毫不動搖，守護同盟意志堅定。

(中國時報)

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