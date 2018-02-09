賣場安全稽查 3家不合格

服飾店SPAO西門旗艦店違反建管法規，二度複查都沒改善，不但累計被罰42萬且將被斷水電。（台北市法務局提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

農曆春節將至，家家戶戶忙著採購禮品或年節用品。為維護公共安全，北市府1月份無預警抽查市內其中34家大型百貨賣場 ，發現特力屋士林店、SPAO西門旗艦店、家樂福桂林店等3家違反建管或消防法規，共裁罰54萬元。

違反建管、消防法規

此次抽查違反建管法規的2家業者，分別是特力屋士林店、服飾店「SPAO」西門旗艦店，不合格項目包括防火區劃的防火鐵捲門無法正常起降，已嚴重影響防火與逃生避難，因此開罰12萬元，要求限期改善。建管處表示，特力屋士林店已改善完畢，SPAO則是1月31日、2月7日二度複查都被發現仍未改善，因此再次被罰30萬，也會擇期執行斷水斷電。

共裁罰54萬限期改善

至於家樂福桂林店則是違反消防法規，不合格項目為消防安全設備及防火管理部分不合格，需於2月24日前改善完畢，如果未改善或仍未符合規定，就要裁處3萬以上、5萬以下罰鍰，得連續處罰。

另外，法務局8日也公布去年度消費申訴案件數量排行榜。主任消保官何修蘭表示，1萬3894件申訴案件中，爭議最多的類型分別是網路購物、線上遊戲、通訊及周邊產品、運輸及電信爭議等，消費者應特別注意。

法務局進一步說明，消費爭議申訴案件最多的網路購物類2773件中，以賣家網路詐騙、物品瑕疵、退換貨爭議為主，消費者應向有提供第三方支付的平台購物，比較有保障。

線上遊戲方面，案件量逐年增加，主要是智慧型手機越來越普及，案件類型包括帳號被盜用、停權、系統設備維修故障以及退費爭議，消費者應在儲值或購買APP時詳讀付費條款或公告。法務局提醒，如遇任何消費爭議，可以撥打1950專線諮詢。

(中國時報)

跳蛙公車審查 淡海線頭香

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。