跳蛙公車審查 淡海線頭香

新北市推出跳蛙公車APP，由民眾自行規畫公車路線，目前已有111條路線徵求搭乘者。圖為現有跳蛙公車。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市交通局推出跳蛙公車App，邀請網友自創公車路線，上線短短一周，網友已創造111條公車路線，其中15條達連署門檻，以淡海新市鎮、三峽北大特區、林口地區等地區到台北市需求最多，也有不少桃園到新北的路線。新北市交通局強調，只要通過連署有此需求，一定會開出路線，不會與既有公車路線重複。

過去民眾有新公車路線需求，須先打電話、寫信向客運公司或市府反映，交通局公開徵求業者，並請業者調查搭乘需求量等條件，再提案至路線審議委員會；若路線跨越到其他縣市，還得再徵詢該縣市政府意見，流程至少需要3個月。

15條路線通過門檻

新北市「跳蛙公車App」讓民眾自行規畫住家附近到公司或學校附近的公車路線，只要募集20位對該路線有相同需求的乘客，業者就會在最短時間內開通路線，讓民眾可搭到更方便省時的公車。

目前App上線一周，網友已創建111條路線，以淡海新市鎮、三峽北大特區、林口地區等地區到台北市需求最多，也有不少桃園到新北或是台北的路線，顯示現有路線確實已無法滿足所有民眾需求。

另外，已有15條路線通過20人連署門檻，進度最快為完成度40％的「淡海新市鎮到台北市政府」路線。

淡海新市鎮進度快

交通局主祕吳國濟指出，民眾可透過軟體了解目前路線規畫進度，20％代表公車業者正在規畫營運計畫，40％則代表營運計畫書已送達交通局審查，若路線涉及跨區，則將由交通局協助傳達，取得其他縣市同意。

吳國濟說，若到達60％即是完成審查，80％則表示路線公告上網，100％就是正式通車，不僅開通速度大幅縮短，交通單位也會針對業者計畫書給與修正意見，甚至車型、品質都會把關。

(中國時報)

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