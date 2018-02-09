搶捷運大餅 德國槓義大利

2018年02月09日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

綠線捷運機電工程1月底開標，義大利安薩爾多和德國西門子各自組團投標，但義商竟大出包，招標文件不符，工程會2天後回函指義商失去資格，但案件至今仍卡關，引發德商不滿，斥市府「偏心」，市府指出仍希望有2家以上廠商共同競標，將會「技術性流標」，預計2月底第三度招標。

德商指應判對方出局

326億元的綠線捷運機電工程標案1月30日第二次招標，義大利安薩爾多（Ansaldo）搭配西班牙史達樂（Stadler），和德國（西門子）搭配韓國現代樂鐵（Hyundai Rotem）、在地廠商中華工程，共2個團隊前來投標。

在資格標審查時，義西聯合廠商竟大出包，未填具「投標廠商聲明書」，整頁空白僅於簽名欄署名，依規定將直接取消資格，但當天審標的工務局以案子金額過鉅、事關重大，當場裁示暫停審查，送公共工程會釐清，2天後公程會回函義西聯合團隊資格不符，不得為決標對象。

但案件至今仍卡關，網友爆料不解，斥小到村里排水溝投標都要檢附聲明書，外國大廠竟會出致命錯誤，德國西門子、現代樂鐵和中華工程備標團隊發言人崔永明8日也出面喊不公，強調當下就應該判對方出局，詢問交通局卻得到：「不方便講，長官還在評估中。」

交通局稱還在評估中

崔永明更爆出，開標隔天，台車董事長蔡煌瑯受訪就指出「桃市府已同意讓台車參標，台車將與日立公司合作」，他強調義商安薩爾多已入股日立取得經營權，懷疑桃市府為義商開後門，痛陳：「被打壓的其實是我們！」懷疑桃市府有私心，才會遲遲不將義商判定失格，呼籲市府按規定走。

交通局長劉慶豐喊冤說自己是「父子騎驢」，過去被藍營炮打「綁標」屬意德韓廠商，如今又被說圖利義商，強調市府站在市民權益和永續經營模式，希望有2家以上廠商進入實質評選，交由專家學者決定，義商只是表格沒有勾選的程序瑕疵，並非真的資格不符，將再給他們一次機會，希望有多元選擇站上擂台比高下，預計2月底第三次招標，他也鬆口說，若仍只有1家廠商，會「技術性流標」。

(中國時報)