立院遷成功嶺 陳抗也有商機

立法院副院長蔡其昌（左三）8日在台中市建築經營協會演講時表示，他主張行政院與立法院遷來台中，民主聖地也能帶動觀光商機。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

立法院副院長蔡其昌，8日在台中市建築經營協會暢談「遠見台中、放眼世界」，強調「從來沒有放棄未來要將台灣政治中心從北部移至中部」，立法院與行政院如遷來台中，鄰近高鐵便捷交通，在成功嶺規畫民主大廣場，不只有舒適陳抗場所，也可成為民主櫥窗，甚至能發展成觀光勝地。

鄰近高鐵 交通便捷

蔡其昌在建經協會開講，吸引建築業界參與盛會，下午3點的演講時間，剛好他的妻子在生產迎接第3個孩子，被稱為史上第一位立法院副院長任內喜獲新生兒的副院長。他秀出「台中，命中注定我愛你！」簡報，展現對台中的深厚感情。

「有產業就有就業！」蔡其昌說，台中市產業能量大，而且腹地也大，以國土規畫區域發展，應該將政治中心搬來台中發展，他舉例，民眾如到立法院抗議，為了維安常要封路，阻礙經濟，台北應單純化成為經濟中心，他主張將行政院和立法院遷來台中，讓台中成為政治中心。

民主聖地 帶動觀光

蔡其昌表示，熱門選址之一成功嶺，鄰近高鐵與台鐵，便捷交通，還有大面積基地，不必動不動因為遊行，造成封路範圍更廣，立法院遷來成功嶺，可以規畫民主大廣場，各種抗議訴求的團體在民主廣場表達意見，各自提出意見和看板訴求，整座山的民主聖地也能帶動觀光商機。

「城市治理的關鍵就是執行力，而執行力就是專業能加上政治能力！」他強調，台中正面臨「轉大人」階段，而前瞻基礎建設計畫是「轉大人的大補方」，如果轉得好，台中未來會在台灣區域發展扮演重要角色，甚至在亞洲城市中表現競爭力。

(中國時報)

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