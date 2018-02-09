口湖魚塭占養戶 有身分證了

90歲漁民李水池（右）能在有生之年拿到租約，感到很欣慰。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導
漁民們拿到養殖證明以及合法租約，都很開心。（許素惠攝）

盼了數十年，雲林縣口湖鄉數百公頃國有魚塭「占養」戶，8日終於獲得國有財產署發放的合法租約，老漁民欣慰地說「再也不必擔心兒子無法繼承，死而無憾」，縣農處長林慧如強調，古坑鄉也很多類似情形，希望未來也循此方式解套。

不必擔心無人繼承

「謝謝！Thank you！」養殖戶國、英語夾雜感謝為他們解套的人。立委蘇治芬、國有財產署長曾國基、雲林分署長吳文貴、雲林縣議員蔡岳儒等都來見證這歷史的一刻，蘇形容這只租約像身分證，未來漁民可以依此申辦各項證件及救、補助等。

第一批拿到正式租約的78位漁民，都笑得合不攏嘴，90歲的李水池說，他養了一輩子的魚和蝦，能夠在有生之年擺脫「占養」，合法養殖，也不必再擔心百年後魚塭無法讓兒子繼承，死而無憾。

口湖鄉代會主席王紫陽本身也是養殖漁民，他很感謝口湖鄉長林哲凌願意承擔責任，漁民拿到租約後，就能申辦領到合法養殖登記證，以後遇到風災較有保障，許多養魚養一輩子的漁民，漁保也可以跟著升級，是最棒的新年「紅包」。

漁民笑納春節大禮

曾國基表示，林哲凌以臨門一腳為漁民贏得春節大禮，該署以嫁女兒心情把地交給漁民，但願漁民好好疼惜，令其開枝散葉，繁榮子孫。

林慧如佩服林哲凌完成不可能任務，古坑也有許多「占耕」情形，她8年鄉長任內始終無法幫助農民就地合法，殷盼口湖案例成為全國範例。

林哲凌指出，魚塭取得養殖登記證後，可享有災損救濟、申請漁業資材補助，漁保投保上限可從3萬多提高到4萬多元，子孫如果願意繼續養殖，也能繼承土地承租權，日後希望能放領，讓漁民真正擁有土地。

口湖鄉等沿海鄉鎮許多養殖魚塭，雖是漁民數代人開墾，長久以來卻被認定為非法占養，始終無法取得合法養殖登記證，口湖鄉公所積極爭取，全國首例終獲解套，就地合法。

(中國時報)

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