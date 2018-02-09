改造公園毀大樹 民團再抗議

2018年02月09日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「改建公園毀大樹！」護樹團體8日發動抗議，指控高市養工處改建公園竟以草皮取代生長3、40年大樹，還說「草皮、大樹都是綠覆率」，混淆視聽令人憤慨；養工處則強調，應以理性、全面角度思考空間功能，反批護樹團體言論偏頗。

護樹團體元月控訴高雄市府公園改建造成樹木浩劫，養工處強勢回擊，反批護樹團體斷章取義；包括台灣親子共學教育促進會南區共學中心、高雄愛樹人、地球公民基金會等單位認為市府不聽建言，8日再度抗爭。

優質樹木也遭移除

護樹團體在市府門口演出行動劇，質疑養工處公園改建黑箱作業，只與里長溝通，欠缺公民參與。

地球公民基金會專員黃瑋隆指出，移除大樹改種草皮，市府竟解釋可淨化空氣、降溫、固碳，「完全違反科學常識」。

高雄愛樹人團長莊傑任說，專業認為並非每株黑板樹都有危害，須視單一樹木生長狀況而定，但養工處用1天即鋪好的草皮，取代3、40年長成的大樹，還同列入綠覆率計算，退步的改建標準難以接受。

養工處駁斷章取義

長期關心生態的林昆海則表示，市府移除包括櫸木、樟樹、羅漢松等優質樹木，根本是無差別移除，雖然大樹會暫放於樹木銀行，但各縣市其實已發現，移植後的樹木死亡率過高，樹木銀行根本是樹木墳場。

高市養工處澄清，公園改建是移除造成民眾困擾的樹種，新移植優質喬木幾年後可提供更舒服、安全的樹蔭，新植草皮則減少揚塵、降低溫度、更美觀、空氣更流通，卻被護樹團體斷章取義，令人遺憾。

(中國時報)