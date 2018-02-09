除夕前大掃除 2月14日 加班收垃圾

今年除夕前一天是周三，北市環保局為服務市民照常收運垃圾。圖為民眾日常倒垃圾情形。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

下周就過年了，北市環保局考量許多市民在除夕當天到中南部或出門旅遊度假，前一天（14日）取消周三停收垃圾，除夕當日中午及夜間時段則會加班收運垃圾，大年初一至初三停收3天，初四、初五恢復收運，初六遇上周三，仍依慣例停收垃圾。

春節將至，環保局宣布，原本周三停收垃圾，考量許多市民在除夕當天就會到中南部過年或利用長假出門旅遊，需先把垃圾拿去丟，除夕前一天、周三為便利及服務市民，當日加收垃圾，除夕中午和夜間會加班收運垃圾，屆時會播放響鈴音樂通知市民。

環保局環清科長黃寬助表示，大年初一至初三停收垃圾3天，初四、初五恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，他提醒市民初六為周三，依慣例將停收垃圾，請民眾配合收運時間丟垃圾。

他說，如果有民眾無法配合垃圾清運時段丟垃圾，環保局在各行政區設有37處垃圾限時收受點，每天上午6時開放至晚上11時，可就近倒垃圾，收受點可至環保局官網查詢。

環保局指出，民眾大掃除後，家中體積龐大的廢棄家具、家電、修剪庭院的樹枝或家戶修繕非石材碎片的廢棄物，可在每日上午6時至下午4時30分撥打各清潔分隊電話或1999市民熱線預約清運大型廢棄物，不過，除夕至初五暫停收運大型廢棄物。

(中國時報)

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