綠捷慢郎中 拚8月動工

2018年02月09日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

總工程經費高達723億元的捷運綠線，至今紛爭不斷，監造工程IV&V開標爆出有人穿梭會場、染上黑箱爭議，機電標也一波三折，預計年後第三度招標，剩下的土建標計畫年前上網招標，交通局希望能順利進行，力拚8月正式開始動工。

綠線捷運全長27.8公里，共有21座車站，通過八德、桃園、蘆竹和大園4個行政區，起自G01八德擴大都市計畫區，終至G32蘆竹區坑口村、也是機捷A11坑口站附近，是桃園首條自建的捷運。

綠線捷運26億元的工程專案管理暨工程監造案（PCM），由中興工程顧問團隊得標，一度傳出中興工程顧問公司因牽涉新北環快弊案遭停權，卻在申訴期間搶標。

近6.2億元的獨立第三方單位驗證及確認工程（IV&V），去年8月底由香港商里卡多公司得標，卻有黑函直指交通局顧問楊漢聲3次進出會場，指導廠商資格審查，爆出黑箱作業疑雲，還有市議員候選人牛煦庭赴地檢署按鈴申告。

326億元的綠線捷運機電工程標，招標期間就傳出桃市府「屬意」韓國車廂，由德國西門子號誌、電力系統搭配韓國Rotem車廂，市長候選人楊麗環還大膽預言第一次一定會因投標廠商不足「流標」，以利特定廠商第二次單獨投標獲選，孰料竟有2家廠商角逐，義商還「出包」讓桃園市交通局「破例」暫停審標，至今仍未決標。

接下來近400億元的土建工程，也將依2個高架段、2個潛盾施工的地下段，以及電梯等場站設備分開發包，預計年前會有3個土建工程先上網招標。

交通局長劉慶豐希望土建能順利進行，但坦言也是各兵家正刀光血影，希望力拚八德南機廠和蘆竹蘆興橋高架橋墩8月開始動工。

(中國時報)