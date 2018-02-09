沿高鐵布局 林佳龍推首都減壓

台中市長林佳龍推「首都減壓、國會先行」，成功嶺占地30多公頃，是立法院遷到中部的熱門選址之一。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

市長林佳龍提出北中南三核心發展戰略，推動區域治理，為首都減壓，台中擁有交通便利、氣候溫和、腹地廣大等優勢，過去省府省議會也設在中部，市府以烏日副都心為首選，規畫成功嶺30公頃土地、高鐵台中站細部計畫區約4.2公頃土地及烏日兵工整備中心10.5公頃土地共三個土地供立法院選址。

林佳龍說，台灣一定會朝多都心發展，像是北部過度飽和有很多問題，這是世界都有的經驗，人口過度集中，還有複合式災害，會隨高鐵串連南北，讓首都減壓區域均衡發展，中部就特別重要。

「就是把首都概念沿高鐵布局！」林佳龍說，很多部會與中南部比較有關，如文化部、農委會、原民會、客委會等業務都在中南部，過去都會走重北輕南兩極發展，中部崛起自然會帶動南北發展，遷都要如何遷可以來討論。

林佳龍指出，將立院遷到台中有各方面優勢，立法機關遷台中後，行政機關一年中也會有3到5個月在台中形成運作中心，有人質疑會不會造成行政不方便？

以前省政府在台中有黎明新村，在南投也有中興新村，有現成土地、建築與生活機能，國會運作是一年2會期，1會期各3個月，另外半年行政部門不用到立法院，就算是開會的半年，不是每個部會都要去立法院，站在提升國安及國土均衡發展角度，國會遷移將有助於首都減壓與台灣整體發展。

(中國時報)

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