不想掃棉絮聞惡臭 居民挺養工處

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中國時報
／高雄報導

「天天掃棉絮，痛苦誰人知？」護樹團體在市府前抗議，支持公園改建的凱旋里、同慶里民眾，則到場力挺養工處；他們說，並非不愛樹木，但37號公園內火焰木飄散棉絮，經常堵住排水孔，社區居民掃到怕，盼市府移走，改植其他樹種。

苓雅區凱旋里、同慶里爭取社區37號公園改建，獲知護樹團體對移樹有意見，8日也到市府門口力挺養工處，當抗議成員發言時，部分居民持標語手舉牌靠近，雙方一度發生口角，幸好警方將兩方隔開，未進一步引爆衝突。

凱旋里長錢雲徽說，37號公園40幾年未能整建，好不容易盼到市府規畫改建，居民也喜愛樹木、綠地，但公園內的黑板樹已經嚴重竄根，去年颱風，斷枝掉落差點砸到車子，萬一不移除，枝幹掉落導致里民受傷，誰要負責？

新福山社區發展協會理事長黃國棟表示，俗稱「雞屎花」的掌葉蘋婆，每到春夏開花之際，就會散發惡臭，居民都怒稱那是「大便樹」，大家都盼望能夠趁這次公園改建機會，把掌葉蘋婆移走。

賈姓社區居民則說，火焰木的棉絮才是大問題，不僅飄來飄去阻塞屋頂排水孔，也會黏在紗窗上，落花時更可能造成行人滑倒，實在很困擾。

同慶里里長高文明強調，支持市府將公園內黑板樹、火焰木、掌葉蘋婆等造成民眾困擾的樹種移除，引進樟樹、光臘樹、黃連木等優質的喬木，提供更舒適、衛生的鄰里公園。

(中國時報)

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