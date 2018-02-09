環狀捷運試車 推進至板南路

捷運環狀線第一階段試車已推進到板南路一帶，捷運局保證年底實質完工沒問題。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

環狀捷運線第一階段工程進度近8成，近期已有不少民眾可看到黃白相間車輛穿梭軌道，新北市捷運工程局長趙紹廉指出，目前試車路線已推進到板南路（中原站），預計年中就到板橋、新莊地區，除空車測試，也將加入水桶、沙包模擬負重與平衡，年底能實質完工，預計明年就可通車。

環狀線第一階段從起點大坪林、終點新北產業園區，主體工程2010年動工，因路線從地下到高架，需開挖潛盾隧道，高架段則穿梭中和、板橋、新莊水泥叢林，夾縫中施工，複雜度相當高。

經歷8年工期，目前已進入試車階段，完工後，過去景安站到板橋站，須轉乘忠孝新生站及台北車站，至少要45分鐘，未來只要15分鐘就抵達，而板橋至新北產業園區也只要12分鐘。

趙紹廉說，測試階段除測試供電穩定，另包括通訊、號誌、煞車與推進等，除空車測試，也將利用水桶與沙包模擬乘客重量，確保車輛能夠使用正確壓力到氣墊彈簧，確保車輛與月台水平對齊。

趙紹廉說，環狀線一階是繼文湖線後，第二條無人駕駛中運量捷運，也因無人駕駛，所有測試都要更精密，才能確保安全，目前測試已推進到Y13（中原站）板南路，最近軌道也已鋪到新莊思源路，六月車輛測試就會開到板橋，年底實質完工，預計2019年通車。

(中國時報)

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