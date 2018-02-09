麗星首創 高雄母港配置雙郵輪

2018年02月09日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣是亞洲第2大郵輪巿場，麗星郵輪所屬雲頂集團8日宣布加碼高雄，首創高雄母港雙郵輪服務，今年4、6、7月，將配置雙子星號、寶瓶星號以高雄為母港，南北向預計開闢20個以上航次，可望提供超過3萬個旅客艙位。

麗星郵輪總裁洪茂林8日表示，旗下處女星號去年首度經營高雄、香港、菲律賓3母港，今年更首創在高雄配置雙郵輪。高雄巿旅行公會理事長吳盈良說，大年初一高雄共計包下20輛遊覽車要到基隆搭郵輪，證明南台灣確有巿場實力。

台灣港務公司指出，今年國際郵輪造訪高雄港預報達72艘次，進出港旅客預計將有10萬人次，估計帶來千萬美元觀光產值。其中麗星郵輪3月31日至4月25日，以及6至7月開闢以高雄為母港的郵輪航線42艘次，預計創造3萬艙位。

麗星郵輪4月以5萬總噸雙子星號、總載客約1530人前往日本5天4夜或4天3夜、香港3天2夜航程，更首度安排3天2夜澎湖花火節航次。6至7月則將配置5萬總噸、總載客約1530人的寶瓶星號載客。

斥資45億元，現興建中的高雄港埠旅運中心預計明年11月完工，屆時可同時停靠2艘22.5萬噸的巨型郵輪，為鼓勵郵輪業者開闢高雄母港航線，港務公司已公告獎勵方案，提供每航次新台幣300萬到500萬元的獎勵。

(中國時報)