麗星首創 高雄母港配置雙郵輪

麗星郵輪高雄母港雙郵輪8日宣布啟航，總裁洪茂林（左）、台灣港務公司總經理郭添貴互贈紀念品。（港務公司提供）

友善列印
中國時報
／高雄報導

台灣是亞洲第2大郵輪巿場，麗星郵輪所屬雲頂集團8日宣布加碼高雄，首創高雄母港雙郵輪服務，今年4、6、7月，將配置雙子星號、寶瓶星號以高雄為母港，南北向預計開闢20個以上航次，可望提供超過3萬個旅客艙位。

麗星郵輪總裁洪茂林8日表示，旗下處女星號去年首度經營高雄、香港、菲律賓3母港，今年更首創在高雄配置雙郵輪。高雄巿旅行公會理事長吳盈良說，大年初一高雄共計包下20輛遊覽車要到基隆搭郵輪，證明南台灣確有巿場實力。

台灣港務公司指出，今年國際郵輪造訪高雄港預報達72艘次，進出港旅客預計將有10萬人次，估計帶來千萬美元觀光產值。其中麗星郵輪3月31日至4月25日，以及6至7月開闢以高雄為母港的郵輪航線42艘次，預計創造3萬艙位。

麗星郵輪4月以5萬總噸雙子星號、總載客約1530人前往日本5天4夜或4天3夜、香港3天2夜航程，更首度安排3天2夜澎湖花火節航次。6至7月則將配置5萬總噸、總載客約1530人的寶瓶星號載客。

斥資45億元，現興建中的高雄港埠旅運中心預計明年11月完工，屆時可同時停靠2艘22.5萬噸的巨型郵輪，為鼓勵郵輪業者開闢高雄母港航線，港務公司已公告獎勵方案，提供每航次新台幣300萬到500萬元的獎勵。

(中國時報)

新聞透視－解開緊箍咒 政府應力… 射箭國手溫智欽 當打火兄弟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。