千人送觀音佛祖回娘家

2018年02月09日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

國定民俗東山迎佛祖暨遶境活動8日清晨登場，上千信眾湧入台南東山碧軒寺，準備恭送觀音佛祖返回白河關子嶺碧雲寺，寒流發威還下起雨來，大批民眾不畏天候，凌晨就到寺前排隊等著躦轎腳；代理市長李孟諺親自到場為佛祖登轎安座獻香，並發送福袋，早上7時8分，在寺方人員護送下，觀音佛祖起駕返回碧雲寺，農曆大年初九再返回東山。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，相傳白河關子嶺碧雲寺在1832年，因張丙之亂遭焚毀，原先供奉的觀音佛祖被迎到東山碧軒寺避難，並在碧軒寺安座奉祀，後來逐漸演變成每年農曆12月23日起駕回碧雲寺祖廟過年，大年初9再回駕碧軒寺的民俗活動，多年來仍維持徒步往返傳統，途經東山、白河兩區20個庄頭。

每年碧軒寺觀音佛祖起駕回娘家時，都會吸引許多民眾漏夜排隊，要趕著在觀音佛祖出發前躦轎腳、拿福袋，祈求新的一年平安順心，昨天清晨寒流持續發威，甚至下起不小雨勢，但仍擋不住信徒誠心，人潮從廟內擠到廟埕，再連接到東山街道上，連成一條長長人龍。

代理市長李孟諺昨日一早也到碧軒寺上香，致詞時他祈求國泰民安，風調雨順，隨後與碧軒寺主委陳義籐、議長賴美惠、立委陳亭妃等人共同護持觀音佛祖登轎安座，儀式後也率先躦過轎腳，並發送福袋給民眾。

(中國時報)