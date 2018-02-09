榮總資訊室爆弊端 17人到案

2018年02月09日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

台北榮總資訊室錢姓設計師、陳姓約用人員及桃園分院資訊室李姓主任、姜姓副技師等人，涉嫌在2013年起要求業者提供價值數十萬元酒店、高級郵輪行程，以利廠商得標逾百萬標案，其中姜男在喝花酒時，更遭到廉政署拍下，新北地檢8日依涉犯貪汙、圖利等罪嫌將錢姓設計師、李姓主任等17人帶回訊問，另傳喚醫師出庭作證，不排除有高層涉案。

檢廉調查，榮總桃園分院資訊室李姓主任、陳姓約用人員等人，自2013年起辦理「一對一叫號機與顯示器」、「105、106年度電腦伺服器暨機房周邊設備維護」、「語音預約掛號按鍵系統汰換更新」、「桃園市民醫療小管家計畫」等採購案時，接受王姓廠商宴飲招待，並收受筆電、百貨公司禮券等，再以綁規格、浮報價額、洩漏招標文件內容等方式，護航特定業者得標。

檢方調查，「電腦伺服器暨機房周邊設備維護」標案每年度金額約為8、90萬，連續2年得標，獲利可達近200萬，其餘標案仍無法得知確切金額，但涉及案件多達4件以上，金額恐將破千萬，確切所得仍待進一步釐清。

據了解，姜姓副技師除了收受價值1萬元的百貨公司禮券，更變本加厲要求業者提供整本刮刮樂、麗星郵輪旅遊行程，還大方揪同事一起去，最後因突然中風作罷，等到身體復原後，改要求業者招待上酒店喝花酒，被廉政署跟監時拍下。

台北榮民總醫院桃園分院院長王德芳表示，院內政風處2017年間就因為發現資訊室的業務「怪怪的」，進而內部調查並上報總院，醫院也因為發現得標的廠商似乎總是那幾家，因此提醒李姓主任要注意。

王德芳表示，新北地檢署人員8日上午有前往李姓主任家中搜索，下午也至桃園分院搜索資訊室內辦公文件，將靜候司法調查。

新北地檢署黑金組檢察官卓俊吉偵8日指揮廉政署持搜索票，前往榮總、榮總桃園分院等28處搜索，查扣相關帳冊，共帶回17人，其中12名為被告，5名是證人，將釐清是否有醫院高層涉案，全案朝貪汙、行收賄及圖利等罪嫌偵辦。

(中國時報)