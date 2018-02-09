貨櫃市集 行動支付輕鬆買

2018年02月09日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

為讓2018台灣燈會更加精彩，嘉義縣政府舉辦燈會好禮徵選活動，屆時120件入選商品將在燈會貨櫃市集強勢行銷，配合燈會主打的行動支付，彰化銀行也特別鎖定持有微信電子錢包民眾，只要在燈會期間掃描QR Code，就能領到5次，合計最多1萬元人民幣的紅包，此外，揪揪購O2O商城平台亦響應震災，民眾只要買燈會伴手禮，就捐10％銷售金額給花蓮縣社會救助金專戶。

嘉縣文化觀光局日前進行為期2個月的「2018台灣燈會百大伴手禮」甄選，獲選商家的商品將貼上「2018台灣燈會優惠折扣店家」及「2018台灣燈會百大伴手禮」貼紙共同行銷，文觀局長許有仁說，嚴選商品未全面在貨櫃市集販售，但文觀局會整合所有資源替業者拉廣告，提振買氣。

首次在燈會導入行動支付及宅配服務的貨櫃市集，共集結27個貨櫃，採1櫃2攤方式，分成單層與雙層，讓遊客享用美食也可俯視燈海、遠眺主燈，飽覽各燈區意象，副縣長吳芳銘說，伴手禮購物跳脫傳統，配合多元支付，縣府輔導多數業者安裝無線刷卡機，不論是付現、刷卡、apple pay、samsung pay、台灣pay QR Code、微信支付等都行得通。

另外，貨櫃市集將設置兩座長度3.3米、高度2.65米超大型「JOJOGO伴手禮導購燈牆」，遊客只要拿手機掃描燈牆上QR，就可瀏覽商品資訊並購買，商品或伴手禮直接宅配到家，賞燈時也能享受「無提袋購物」樂趣。

(中國時報)