首件地上權招商 日式風進駐

2018年02月09日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

機場捷運A22老街溪站旁、鄰接800坪商業用地，市府採取50年地上權設定方式進行招商，並由國內最大戶外交通媒體集團合和集團以2.81億元得標，8日進行簽約，未來預定興建地下4層、地上11層，總樓地板面積約7000坪的商業地標。

市府指出，老街溪段4號用地、桃園機場捷運A22老街溪站旁，地屬中壢都會核心，土地面積約800坪，市府規畫以地上權設定方式進行招商，這也是桃園市政府第一個地上權招商的案子。

這次得標廠商為國內戶外交通媒體最大集團合和集團，目前桃園機場、台北車站、台北捷運、高雄捷運、機場捷運A2三重站至A21環北站的戶外媒體，皆由該公司負責執行，針對A22老街溪站商圈，規畫引進年輕化的日本流行服飾與美食，打造A22老街溪站成為未來新的商圈地標。

目前依照基地條件，可興建地下4層、地上11層建築物，總樓地板面積約7000坪，其中停車空間約2000坪，商業使用空間達5000坪，屬於中型複合型商場，整體興建及規畫經費預估13至15億元。

桃園市長鄭文燦表示，合和集團的日本合作夥伴包括NKB、Gurunavi、LUMINE集團，皆為日本交通節點上的重要經營者，相信能夠將在日本的成功經驗移植至台灣。至於影城設置與否，將視內政部營建署法規而定，若法規許可，市府將全力支持。

(中國時報)