空軍老眷村 變身錦華公園

2018年02月09日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年積極活化閒置的國軍老眷地，並翻轉城市綠地，繼將軍村、樹林頭等眷村改造計畫後，長期閒置的錦華街空軍10村8日也變身為綠地、老樹兼具的「錦華公園」，讓活化國有閒置地再添成功案例。

市長林智堅8日上午為錦華公園主持完工啟用典禮前，親仁幼兒園小朋友特別前來為老眷村講故事，描述錦華街空軍10村從垃圾堆積廢棄地，變身散步玩耍好去處過程，這要謝謝林智堅叔叔，童言童語讓現場歡笑不斷，場面溫馨。

林智堅表示，空軍10村在眷改後長期閒置，斷垣殘壁、屋瓦散亂成治安死角，為讓市區精華地段不再藏汙納垢，市府積極向國防部爭取經費，更獲議會編列預算支持，進行大尺度整理，前年錦華街停車場率先完工，周邊環境已大幅改善，此次錦華公園環境改善，更讓環境美輪美奐，市中心再添綠地空間。

市府掀綠計畫啟動後，積極活化閒置國有地，錦華公園讓周遭環境大幅改善，搭配「新竹之森」計畫，未來將透過步行空間規畫，串連城市藍綠帶，充分利用城市每個閒置空間，打造便利舒適的優質環境。

都發處長吳堂安指出，錦華公園保留大樹群、眷村老屋，並依循既有眷村紋理，設計環園步道系統、無障礙坡道，並打通民權路側死巷，串聯巨城商圈，打造綠色休憩、歷史教育兼具的多功能公共空間，提供周邊居民明亮、舒適的休閒綠地。

(中國時報)