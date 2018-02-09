東湖通勤族 想要直達公車

台北市東湖地區民眾盼有快速公車，但市府認為現在已有287區、內湖幹線等6條公車，班次相當密集。（張立勳翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

東湖地區位在台北市邊陲地帶，民眾陳情雖然有多路公車往市區，不過幾乎都要繞駛大半個內湖，一旦遇塞車，通勤時間甚至會增加30分鐘，民眾乾脆騎車或開車，盼能規畫直達市區的快速公車，給居民行的方便；北市公運處回應，道路容量有限無法增闢快速公車，但可考慮調整路線。

塞車耗時不經濟

民眾向議員吳世正陳情，東湖居民要到市區，搭公車都要繞過大半個內湖，通勤時要是遇到塞車，還會增加10到30分鐘，盼增設快速公車直達市區，接駁捷運淡水信義線。

吳世正說，北市交通局總以已有多路公車可達捷運圓山站，否決新闢快速公車建議，但站在使用者角度，搭公車從東湖到圓山費時又繞路，不塞車也要1小時，若是搭捷運必須轉乘1至2次，加上轉車步行時間，會花掉將近50分鐘，對趕時間的上班族和學生而言，相當不經濟。

議員建議仿「跳蛙」

他認為東湖地區應該仿效新北市「跳蛙公車」規畫快速公車，從康樂街發車經東湖路、康寧路三段，由東湖交流道上國道一號，再自圓山交流道下市區平面道路，可以捷運劍潭站或圓山站為終點站，回程還能接駁從士林、北投一帶到南港軟體園區的上班族。

據吳世正了解，東湖地區有家長為縮短學生通勤時間，團體包遊覽車接送，可見現有公車路線確實不夠貼近民眾需求，他要求市府試辦「東湖─圓山」快速公車，在捷運民生汐止線東湖支線完成前，給東湖民眾行的方便。

公運處考慮試辦

公運處大眾運輸科長張元榜指出，東湖往返圓山的公車現有6條，尖峰1小時內有47班次，其中經康樂街的287區在尖峰時段每5到8分鐘即有一班車，另有每4至6分鐘一班的內湖幹線公車，因為道路路幅、容量有限，即使開闢快速公車，只要經過內湖科技園區也會和現在一樣遇上塞車問題，但可考慮從目前6條公車路線中調整出1路線試辦快速公車。

(中國時報)

空軍老眷村 變身錦華公園 土城沛陂里汙水 終於要納管

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。