東湖通勤族 想要直達公車

2018年02月09日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

東湖地區位在台北市邊陲地帶，民眾陳情雖然有多路公車往市區，不過幾乎都要繞駛大半個內湖，一旦遇塞車，通勤時間甚至會增加30分鐘，民眾乾脆騎車或開車，盼能規畫直達市區的快速公車，給居民行的方便；北市公運處回應，道路容量有限無法增闢快速公車，但可考慮調整路線。

塞車耗時不經濟

民眾向議員吳世正陳情，東湖居民要到市區，搭公車都要繞過大半個內湖，通勤時要是遇到塞車，還會增加10到30分鐘，盼增設快速公車直達市區，接駁捷運淡水信義線。

吳世正說，北市交通局總以已有多路公車可達捷運圓山站，否決新闢快速公車建議，但站在使用者角度，搭公車從東湖到圓山費時又繞路，不塞車也要1小時，若是搭捷運必須轉乘1至2次，加上轉車步行時間，會花掉將近50分鐘，對趕時間的上班族和學生而言，相當不經濟。

議員建議仿「跳蛙」

他認為東湖地區應該仿效新北市「跳蛙公車」規畫快速公車，從康樂街發車經東湖路、康寧路三段，由東湖交流道上國道一號，再自圓山交流道下市區平面道路，可以捷運劍潭站或圓山站為終點站，回程還能接駁從士林、北投一帶到南港軟體園區的上班族。

據吳世正了解，東湖地區有家長為縮短學生通勤時間，團體包遊覽車接送，可見現有公車路線確實不夠貼近民眾需求，他要求市府試辦「東湖─圓山」快速公車，在捷運民生汐止線東湖支線完成前，給東湖民眾行的方便。

公運處考慮試辦

公運處大眾運輸科長張元榜指出，東湖往返圓山的公車現有6條，尖峰1小時內有47班次，其中經康樂街的287區在尖峰時段每5到8分鐘即有一班車，另有每4至6分鐘一班的內湖幹線公車，因為道路路幅、容量有限，即使開闢快速公車，只要經過內湖科技園區也會和現在一樣遇上塞車問題，但可考慮從目前6條公車路線中調整出1路線試辦快速公車。

(中國時報)