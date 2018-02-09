土城沛陂里汙水 終於要納管

2018年02月09日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

新北市公共汙水下水道接管普及率及成長速度，居六都之冠，不過土城區沛陂里長年來卻因被納入土城工業區，未建置汙水下水道，如今周邊鄰里都已陸續動工，沛陂里卻原地踏步，立委吳琪銘8日邀集相關單位會勘，決議由營建署補助1.2億，納入公共網管系統，預計明年中旬動工。

汙水飽和 工業區拒收

土城區公共汙水下水道工程於2010年陸續動工，不料位於土城工業區一隅的沛陂里民，汙水處理被納入工業區管轄，實際上卻只能排入附近溝渠。沛陂里長林阿城表示，1972年工業區進駐後，民宅聚集於福安街、民族路一帶，人數達5千人，卻未建置汙水下水道。

地方民眾四處陳情後，水利局認為「應就近併入工業區汙水系統」，工業區則以「汙水處理量已接近飽和」婉拒，雙方各執一詞，40多年來汙水只能排入周邊溝渠。

公共管網 已建至附近

土城工業區服務中心主任黃靜雲表示，工業區的汙水處理廠主要用於處理汙染級別較高的廢水，每噸需繳交25元處理費，最大日處理量達99.8％，已接近飽和，尚且園區內也無多餘土地擴建相關設施。

水利局科長傅光維表示，沛陂里原就在土城系統的規畫範圍內，因該區原屬專用下水道區域，後因公共管網已布設到附近，加上該里已認定為住宅區，經與營建署經討論評估後，可納入公共管網系統。

傅光維指出，已評估3種接管方案，設計及施工總期程約為3年，所需經費1.2億，預計今年送交計畫書至營建署。

(中國時報)