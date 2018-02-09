改造龍潭大池封步道 民眾怨

龍潭大池景觀改造施工，環池步道封閉民眾抱怨。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

龍潭大池周邊目前正在進行「水岸景觀改造工程」，因為工程施作，導致附近環池步道封閉，民眾運動動線受阻，抱怨聲不斷。觀光旅遊局則回應，目前工程正在進行中，會在春節期間開設一條便道，方便民眾運動和遊憩解除不便。

未設標誌 敗興折返

龍潭大池西側的雨賢館目前正在施工期間，鄰近中豐路的大池西岸環池步道，因為工程所需，出入口因此封閉。近期許多民眾抱怨，西岸環池步道不開放通行，也沒事先設置任何標誌提早改道，他們就必需原路折返，減少了運動的方便性及樂趣。

因為西岸環池步道封閉，民眾也可改行沿著龍元路接上中豐路，到中豐路上林段339巷左轉，接回到新龍路才能返回神龍路，然而這條路線的路程，距離是原西岸環池步道的2倍將近4公里，對於年紀較大的長輩而言，體力負擔過重。

元宵節前 暫設便道

觀光旅遊局人員則回應，平常於龍潭大池附近運動及休憩地民眾相當多，考量春節即將來臨，將於12日前以圍籬圍設出民眾可行經西岸環池步道的通道，方便民眾運動，但只開放到農曆元宵節，之後會再度封閉，以免端午節龍舟賽事因工程延誤而受到影響。

龍潭大池是清朝乾隆年間為了灌溉集水而設，隨著水利建設愈來愈進步，大池功能逐漸轉型為觀光功能，逐漸演變也成為在地最著名的觀光景點與地標，桃園市每年的龍舟競賽也在此舉行，市府針對龍潭大池進行改造，預計今年底將以全新面貌展現在民眾面前。

(中國時報)

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