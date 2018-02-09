武陵櫻花開 中社鬱金香嬌豔

2018年02月09日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

來自桃園的賞花團，揪團前往中社花市欣賞鬱金香花海，拍下逗趣合照。（王文吉攝）

時序入春，正是賞花時節，中社花市引進50多品種、30多萬顆鬱金香球莖，即日起輪番盛開至3月底，花市副理陳月香說，其中包含荷蘭全新培育的的多重瓣玫瑰花型，單價較一般品種貴10倍，有粉嫩黃、嬌豔紫、清新粉等3個魔幻色系，開花率僅及格邊緣，非常值得一看。

鬱金香達50多品種

家住桃園的范姜女士，特別揪親友前往賞花，她表示，鬱金香顏色繽紛，尤其隨風搖曳更顯動人，還有荷蘭風車輝映，拍照打卡後，竟有人留言問「你們跑去歐洲玩喔！」花海區一鼠尾草、百合花、鳶尾花開得正豔，過年有洋桔梗、非洲菊等溫室花卉，美不勝收。

武陵農場櫻花季開跑，人氣王「紅粉佳人」約開到3月初，吉野櫻、八重櫻、霧社櫻接力。和平警分局自16日大年初一起，實施為期10天的疏導措施，包括「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等。

紅粉佳人開到3月

武陵農場宣布每日進場人數限6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊（團體、搭公車的散客）4200人；住宿客憑通行證始得進場，團體客透過宜蘭縣政府預約平台，依登記時段換發通行證進場，散客則於國光客運及豐原客運提供之售票管道購買車票進場。

東勢林場萬株山櫻花及八重櫻，與滿樹雪白李花競豔，賞櫻季持續到2月底。副場長張銘鐘表示，為增加園區豐富性，今年特種植5千株鬱金香，各色花朵妝點得非常漂亮，即日起至2月14日止，上午10點前入園，還享早鳥5折優惠。

(中國時報)