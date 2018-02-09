19年前被震垮 祥瑞終於拆了

2018年02月09日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗六市祥瑞大樓後棟在921地震後被判定「半倒」，但已不堪住人，所有住戶全搬出，閒置近19年動彈不得，縣府積極協助下，8日終於開拆，幾位住戶見證拆除動工典禮時，情緒激動哽咽，呼籲這次花蓮震災政府要善用賑災款。

921後半倒 全數搬出

祥瑞大樓前後兩棟13層樓建築，前棟被判為全倒早已拆除，受災戶獲得以地易地解決。後棟被判為半倒，但電力供給設施與前棟共構，損壞無法維修，住戶全部遷出荒廢18年多。

李進勇上任後與受災戶對談取得信賴，裁示朝整棟拆除方案進行，2016年縣府尋求「都市計畫變更」變更為機關用地，獲得內政部認同能向前推進。

去年2月縣府召集住戶舉行協議價購說明會，74戶同意讓縣府價購、48戶未同意，未參加協議價購的，縣府提報徵收計畫，發放補償費達1.5億元，縣府取得全部產權。

8日拆除開工典禮是重要里程碑，李進勇率一級主管出席祝福，他表示，歷經千辛萬苦終於能夠動工，感謝所有住戶的配合，拆除後將興建斗六分局，對斗六的環境、治安、都市景觀都有很大的幫助。

住戶之一的68歲廖姓女士抱著孫子見證這一天，她感傷哽咽說，住戶都是用畢生積蓄才買的，她住1個禮拜就化為烏有，災後又無法解決房子問題，很感謝李進勇願意幫他們走出來。

住戶感傷 籲善用災款

受災戶表示，每次遇到地震仍心有餘悸，但再心痛都比不上18年無法解決，希望這次政府能夠站出來好好幫助花蓮的貧困受災戶，賑災款好好規畫運用不要亂花。

(中國時報)