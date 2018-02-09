打造綠能農場 養豬不臭了

台糖董事長黃育徵（右）與屏東縣長潘孟安，為全台首座綠能養豬場進行動土。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

「沒有當初大刀一砍，還不知要等多久」，全台首座農業循環園區8日上午在台糖東海豐畜殖場舉行動土典禮，屏東縣長潘孟安親赴現場參與，談到當初不惜動用停水權的手段，終於盼到一座現代化養豬場落腳屏東，他欣慰地說，「就是期待看到這結果」。

斥資6.8億興建 年底完工

台糖養豬場規模龐大，緊臨屏東農業生物科技園區的東海豐農場，最盛養殖超過3萬頭肉豬，但引發臭味及排汙問題造成地方反彈，甚至要求禁養、遷場，為求一勞永逸，台糖耗資6.8億元，結合沼氣發電等環境永續設計，打造全台首座綠能養豬場，預計今年底就能完工。

鼓吹循環經濟 具體實踐

「今天不是結束，而是一個開始」台糖董事長黃育徵強調，新建的密閉水濂式豬舍，可以避免臭味外洩，解決過往惱人的臭味問題，豬舍排氣會經過除臭處理至符合環保法規後才會排出，更引進國外「共消化」技術，將有機汙染物轉化成電力資源，等於將台糖近年鼓吹的循環經濟具像化。

這一座現代化的養豬場從屏東「長出」，潘孟安有感而發的說，「有國外食品加工業者前來參訪，都不斷搖頭，頻問這樣環境生產的東西能吃嗎？」除了園區109家廠商無奈，連農科主任、副主任都帶頭陳情。

屏縣府為解決汙染問題，不惜以「停水權」手段，逼迫台糖進行現代化改革，過程中台糖員工對於地方政府有諸多不滿，不過潘孟安強調，國營事業應有帶頭作用，雖然過程陣痛是痛苦，但從現在回頭來看，迎接的會是美麗未來。

(中國時報)

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