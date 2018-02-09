仁德畢旅住統帥 搏命救人

學生謝明翔踹開變形的房門營救導師，兩人相擁慶幸平安無事（陳慶居攝）。

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中國時報
／綜合報導
苗縣仁德醫藥專校學生畢旅，住統帥飯店卻遇地震，男學生協助同學和其他旅客尋找逃生出口（陳慶居翻攝）。

苗栗縣後龍鎮仁德醫藥專科學校師生23人，展開宜、花、東4天3夜的畢業旅行，第二晚為逛夜市選擇住宿統帥飯店，不料飯店在地震中受災嚴重，但多名男學生臨危不亂幫忙救人，謝明翔踹開房門營救導師脫困，陳釗銘與林翔偉等人則偕同消防員協助引導30多旅客逃生。

仁德行動數位商務科導師黃如君與學生8女12男計21人，因震災把4天3夜行程縮為3天2夜，雖有學生腳部被瓦礫割傷，導師也吸入粉塵嗆傷，但歷劫歸來，師生都慶幸「活著就好」。

這批師生原定5日起展開宜、花、東4天3夜的畢業旅行，第二晚為方便逛夜市而選住統帥飯店，沒想到6日深夜碰上大地震。

謝明翔回憶說，當時他還在泡澡，聽到地震隨後停電，立即穿短褲衝出浴室，並與幾名男同學協助呼叫大家逃生，他聽到導師黃如君在呼救，因房門變形，用身體撞好幾下才撞開，帶導師脫困。黃如君因吸入粉塵聲音還沙啞，非常感動學生沒丟下她。

另外，家住北京、來台自由行的宋姓夫婦遇上花蓮大地震，回憶起地震發生當下還驚魂未定，6日前往太魯閣及東大門夜市遊玩，當晚就入住「漂亮生活旅店」103號房，沒想到才不久就突然感受到劇烈晃動，漆黑中夫妻被壓在瓦礫堆中，幸運的是，兩人受到上方梁柱的支撐保護，未受到嚴重傷害，但是左腳被瓦礫壓住的宋先生，為了爬出救妻子，抽出左腳，卻導致左腳肌肉斷裂及肌腱撕裂傷，所幸送醫後已無大礙。

(中國時報)

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