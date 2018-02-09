感同身受 國、民黨團金援花蓮

台中市議會國民黨團與台中市黨部8日舉行「天佑人助‧暖心援花蓮」記者會，呼籲民眾捐款賑災。（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

救援一條心！台中市議會國民黨團與台中市黨部，8日舉行「天佑人助‧暖心援花蓮」記者會，書記長李中說，921地震發生時台中災情慘重，對花蓮困境感同身受，黨團議員率先捐出1日所得。在日本考察的民進黨團議員亦捐出1日所得，市議員曾朝榮、邱素貞則捐10萬元購買暖暖包協助災民。

爭取國民黨提名台中市長選舉的立委盧秀燕，則邀台中市工程技術顧問商業同業公會監事長高原、台中市工程技術顧問商業同業公會理事長林永裕，提供民眾如何避難、如何在家檢測等專業建議。

國民黨台中市黨部書記長任杰說，黨部非常願意為鄉親付出、願意承擔作為平台，請民眾與黨員將物資與小額捐款就近送到各區黨部或議員服務處；市黨部將共同匯整，將資料造冊後集中輸送給花蓮縣黨部，再與花蓮縣政府配合震災。

李中表示，他在服務處寫春聯時，有位老伯伯當場要他轉捐2000元，可見有許多長輩及民眾需要協助，台中市黨部與區黨部願意承擔平台責任；黨團議員將比照慣例捐出1日所得，市民或黨員若想要捐款，可善用黨籍議員服務處與各區黨部。

民進黨市議會黨團總召李天生說，他們心繫國內花蓮地震災情，決定全體黨籍議員亦捐贈1日所得傳遞愛心，希望發揮拋磚引玉喚起各界踴躍捐輸。

盧秀燕表示，中部民眾經歷921地震更是餘悸猶存，她若當選市長，將結合土木結構專業公會團體全面免費擴大安全初驗，過濾需補強及重建建物，並積極提出補強、重建及財務等措施，讓民眾住得安全。

(中國時報)

仁德畢旅住統帥 搏命救人 龍形白雲繞水社大山 日月潭驚奇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。