感同身受 國、民黨團金援花蓮

2018年02月09日 04:10 中國時報 陳世宗 、 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

救援一條心！台中市議會國民黨團與台中市黨部，8日舉行「天佑人助‧暖心援花蓮」記者會，書記長李中說，921地震發生時台中災情慘重，對花蓮困境感同身受，黨團議員率先捐出1日所得。在日本考察的民進黨團議員亦捐出1日所得，市議員曾朝榮、邱素貞則捐10萬元購買暖暖包協助災民。

爭取國民黨提名台中市長選舉的立委盧秀燕，則邀台中市工程技術顧問商業同業公會監事長高原、台中市工程技術顧問商業同業公會理事長林永裕，提供民眾如何避難、如何在家檢測等專業建議。

國民黨台中市黨部書記長任杰說，黨部非常願意為鄉親付出、願意承擔作為平台，請民眾與黨員將物資與小額捐款就近送到各區黨部或議員服務處；市黨部將共同匯整，將資料造冊後集中輸送給花蓮縣黨部，再與花蓮縣政府配合震災。

李中表示，他在服務處寫春聯時，有位老伯伯當場要他轉捐2000元，可見有許多長輩及民眾需要協助，台中市黨部與區黨部願意承擔平台責任；黨團議員將比照慣例捐出1日所得，市民或黨員若想要捐款，可善用黨籍議員服務處與各區黨部。

民進黨市議會黨團總召李天生說，他們心繫國內花蓮地震災情，決定全體黨籍議員亦捐贈1日所得傳遞愛心，希望發揮拋磚引玉喚起各界踴躍捐輸。

盧秀燕表示，中部民眾經歷921地震更是餘悸猶存，她若當選市長，將結合土木結構專業公會團體全面免費擴大安全初驗，過濾需補強及重建建物，並積極提出補強、重建及財務等措施，讓民眾住得安全。

(中國時報)